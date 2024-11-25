¿Quién Es La Máscara? 2024: noche ochentera con caídas, risas y el emotivo descubrimiento de Anahí

Video Así se guarda el secreto de ¿Quién Es La Máscara?

La sexta gala de ¿Quién Es La Máscara? 2024 se distinguió por las risas y los momentos en que cada personaje se ganó el corazón del público con su talento y ocurrencias. Ninguno de ellos se quiere ir, pero la competencia continúa y después de dos triples combates dos personajes dijeron adiós.

Además, este programa fue el primero de la sexta temporada con temática y se decidió que fuera una noche dedicada a los años '80 con los looks más divertidos por parte de los investigadores y una invitada muy especial para la segunda mitad de la gala. No te pierdas los últimos capítulos de QELM todos los domingos a las 7P/6C por Univision.

¿Quién Es La Máscara? 2024: la sexta gala fue temática y estuvo dedicada a los '80



Los investigadores llegaron luciendo increíbles looks ochenteros: Omar Chaparro llegó con el clásico outfit de Michael Jackson en su video 'Thriller', mientras que Anahí se convirtió en una 'chica material' con el atuendo de Madonna.

¿Quién Es La Máscara? 2024: sexto programa dedicado a la década de los 80

¿Quién Es La Máscara? 2024: Freddie Verdury, Orni y Tutupótama abren el primer triple combate ochentero



La noche inició con un increíble triple combate y Freddie Verdury fue el encargado de abrir la pista con el tema ‘Soldado del Amor’. Juanpa señaló que podría ser Yurem, Anahí se refirió a Humberto Bustos, Martha Higareda dijo que podría ser Sebastián Zurita y Carlos Rivera mencionó a ‘El Burro’ Van Ranking. Orni fue el segundo en presentarse y cantó ‘Ahora te Puedes Marchar’. Tras escuchar sus pistas y comentarios, los investigadores pensaron que detrás de este simpático animalito podrían estar Angélica Vale, Elizabeth Álvarez, Ariadne Díaz y Geraldine Bazán. Tutupótama cerró el primer triple combate con sus “bailes de mujer” y la canción ‘Material Girl’ de Madonna. Por su perreo y frases, los investigadores señalaron que esta hipopótama ha cobrado vida gracias a Bellakath, Yeri Mua. Natasha Dupeyrón o Paulina Goto.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Freddie Verdury, Orni y Tutupótama en el primer triple combate.

¿Quién Es La Máscara? 2024: los investigadores rescataron a Tutupótama



Luego de deliberar a quien tendrían que salvar, los investigadores eligieron a Juanpa Zurita como vocero para dar a conocer su decisión. El influencer dijo que por decisión unánime Tutupótama era la primera rescatada de la noche, así que el público tenía que elegir a un personaje más y el último sería eliminado de la competencia.

Tutupótama fue salvada por los investigadores en la sexta gala

Orni perdió su máscara y descubrimos a Sara Maldonado detrás de este personaje



El público votó entre Freddie Verdury y Orni, el que obtuviera menos votos dejaría la competencia y el otro estaría a salvo. Fue así que nos enteramos que Orni tenía que despedirse. El personaje cobró vida gracias a la actriz Sara Maldonado. Por cierto que solo Martha Higareda atinó al decir el nombre de la actriz.

Sara Maldonado le dio vida a Orni en ¿Quién Es La Máscara? 2024

Bárbara de Regil regresó como investigadora invitada de ¿Quién Es La Máscara? 2024



Bárbara de Regil, la ganadora de la tercera temporada de este reality, gracias a su personaje de Puerco Espunk, regresó al escenario para ser investigadora en la segunda mitad de la sexta gala dedicada a la década de los 80. Ella legó con el icónico look de Julia Roberts en la película ‘Pretty Woman’.

Bárbara de Regil fue la investigadora invitada

¿Quién Es La Máscara? 2024: Ricardilla, Pepe Nador y Robotso llenaron de alegría el segundo triple combate



El destape de Orni dejó impactados a todos, pero el show tenía que continuar y se dio paso al segundo triple combate de la noche. La primera protagonista fue Ricardilla, la única ardilla del mundo que prefiere las nueces por la comida yucateca. En homenaje a los 80, cantó el tema ‘Yo no te Pido la Luna’. Las apuestas de los investigadores sobre quién es este personaje mencionaron los nombres de Erika Buenfil, Ma. Antonieta de las Nieves, Daniela Castro, Adamari López y Yuri. Pepe Nador tuvo una gran actuación y sorprendió al cantar en inglés el tema ‘In The Air Tonight’. La investigadora invitada quedó encantada con el personaje y lo invitó a irse con ella a su casa. Tras su performance, Juanpa y Martha llegaron a la conclusión de que Pepe Nador es Miguel Rodarte, mientras que Anahí dijo a Lalo España, Bárbara de Regil mencionó a Arap Bethke y Carlos Rivera señaló que Alejandro Nones podría estar de este personaje. Por último, Robotso sigue conquistando corazones y confirmó seguir en búsqueda de su Latosa. El enorme oso de peluche cantó ‘Ni Tú ni Nadie’ y las apuestas de los investigadores sobre qué celebridad podría estar detrás de él se enfocaron a nombres como Alex Fernández, Samo (cantante de Camila), Cristian Castro, Sebastián Yatra y Leonardo Aguilar.

Ricardilla, Pepe Nador y Robotso protagonizaron el segundo triple combate

Robotso fue salvado de nuevo por los investigadores de ¿Quién Es La Máscara? 2024



Bárbara de Regil, la investigadora invitada, fue la encargada de mencionar que Robotso era el personaje salvado de este programa dedicado a la década de los 80. Por ello, Ricardilla y Pepe Nador pasaron a la zona de riesgo y el público votó por el personaje que quería seguir viendo en el reality.

Robotso fue salvado, mientras Pepe Nador y Ricardilla pasaron a zona de riesgo

¿Quién Es La Máscara? 2024: María Elena Saldaña ‘La Güereja’ fue Ricardilla y Anahí se conmovió al verla



El público decidió que Pepe Nador siguiera en la sexta temporada de QELM y la simpática Ricardilla tuvo que mostrar su verdadera identidad. La sorpresa fue ver a María Elena Saldaña, también conocida como ‘La Güereja’, como la celebridad que le dio vida. Todos los investigadores se emocionaron al verla, pero en especial Anahí, quien además fue la única que atinó al decir que la actriz era Ricardilla. Además, María Elena Saldaña recordó la época en que trabajó con Anahí, cuando la investigadora era apenas una niña, y tuvo la oportunidad de dirigirla en una obra de teatro.

¿Quién Es La Máscara? 2024: María Elena Saldaña fue Ricardilla

Freddie Verdury y Tutupótama terminaron en el piso de ¿Quién Es La Máscara? 2024



La zanahora y la hipopótama tuvieron, por separado, dos momentos muy simpáticos, pues se olvidaron de sus enormes botargas y terminaron en el piso. Primero fue Freddie Verdury, quien por imitar los pasos de Michael Jackson y dar un giro se resbaló, mientras que Tutupótama quiso impresionar a los investigadores realizando un 'split', pero sus dimensiones le jugaron en contra y tuvo que ser auxiliada por Juanpa y Omar para salir del contratiempo.