¿Quién Es La Máscara? 2024: besos, cachetadas y reencuentros de telenovelas en la séptima gala

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Ninel Conde fue la celebridad detrás de Azul y solo Anahí la descubrió

Besos, cachetadas, más caídas y reencuentros muy especiales fueron la constante de la séptima gala de ¿Quién Es La Máscara? 2024 , emisión que nos recordó que estamos cada vez más cerca de la gran final. Los musicales de telenovela se apoderaron del escenario y al término dos personajes mostraron su verdadera personalidad.

El séptimo programa estuvo dedicado a las telenovelas y cada uno de los participantes rindió tributo a una historia cantando su tema musical, desde Marimar hasta Rebelde y Dos Mujeres un Camino, así fue la noche mágica en la que los investigadores y Omar Chaparro también lucieron sus mejores looks telenoveleros como Catalina Creel y Mia Colucci.

Huesito Peligroso, Camilo Mandrilo y Venustiano en el primer triple combate de la séptima gala de ¿Quién Es La Máscara? 2024

Huesito Peligroso cantó el tema ‘Marimar’, que hiciera famoso Thalía. Caracterizada como la ‘costeñita’ y acompañada de su perro ‘Pulgoso’, ella cantó como nunca. Los investigadores creen que Huesito puede ser Danna, Maca García, Nicki Nicole o Dalilah Polanco. Muy ‘zen’ llegó Camilo Mandrilo y sorprendió al promover al club de los ‘mandrilones’. Camilo tuvo un número muy ‘mono’ con la canción ‘Fiesta’ que acompañó a la historia de soñadoras. Las apuestas sobre quién puede ser este personaje se encaminaron a los nombres de Sabine Moussier, Gaby Spanic, Nailea Norvind y Vanessa Guzmán.

Por último, Venustiano, acompañado de su fiel Rufus, cambiaron el ritmo de la noche al interpretar ‘Para Siempre’, canción de la telenovela fuego en la Sangre. Debido a que cantó de manera magistral el género regional mexicano, los investigadores creen que detrás de Venustiano está Gerardo Ortiz, Edwin Luna de La Trakalosa de Monterrey o Eduin Caz de Grupo Firme.

Huesito Peligroso, Camilo y Venustiano protagonizaron el primer combate de la séptima gala

¿Quién Es La Máscara? 2024: Huesito Peligroso fue salvado por los investigadores



El carisma y baile de Huesito Peligroso se antepusieron y fueron clave para que los investigadores decidieran salvarlo. El 'can' dio cátedra también de los trucos que sabe hacer, como hacerse 'el muertito', además de cantar muy bien.

Los investigadores salvaron a Huesito Peligroso y continuará en la competencia

¿Quién Es La Máscara? 2024: Venustiano y Camilo Mandrilo quedaron en zona de riesgo



Los personajes de Venustiano y Camilo Mandrilo quedaron en zona de riesgo y tuvieron que esperar al voto del público para saber quién continuaría en la competencia. A pocos programas de la gran final, la votación cada vez es más cerrada y reñida.

Venustiano y Rufus seguirán en ¿Quién Es La Máscara? 2024

Irina Baeva fue Camilo Mandrilo en ¿Quién Es La Máscara? 2024



El voto no favoreció a Camilo Mandrilo y tuvo que quitarse la máscara en el escenario. Ninguno de los investigadores adivino que detrás de este personaje se encontraba la actriz rusa Irina Baeva. Fue un destape inesperado, pues sorprendió por su buena pronunciación y porque nadie imaginó que podía cantar tan bien.

Camilo Mandrilo se quitó la máscara y descubrimos a Irina Baeva detrás de él

¿Quién Es La Máscara? 2024: Segundo combate con Azul, Ranastacia y Cacahuate Enchilado



Tras la despedida de Irina Baeva como Camilo Mandrilo, vimos el segundo triple combate de la noche. Azul fue el primero en salir al escenario para cantar el tema ‘Rebelde’ de la misma telenovela. Las apuestas de los investigadores mencionaron a Kate del Castillo, Gaby Espino o Claudia Álvarez, como posibles celebridades detrás de este personaje.

Ranastacia llegó con una peluca rubia y protagonizó dos escenas con Omar Chaparro, una de beso apasionado y otra de cachetadas. La simpática ranita puso ritmo a la noche al interpretar ‘Dos Mujeres un Camino’, canción de la telenovela con el mismo nombre. Los investigadores creen que Evaluna, Zuria Vega, Aislinn Derbez o Ana Brenda Contreras podrían ser Ranastacia.

Por su parte Cacahuate Enchilado apareció muy dolido y ‘enchilado’, pues le llegaron rumores de que Omar es muy amigo de Freddie Verdury. La botana de esta temporada cantó ‘Día de Suerte’ del melodrama ‘Una Familia con Suerte’ y no dejó de bromear con el conductor y los investigadores. Por esa razón las apuestas mencionaron a nombres como Lucero, Consuelo Duval, Silvia Navarro e Itatí Cantoral como posibles candidatas para ser este irreverente personaje.

Azul, Ranastacia y Cacahuate Enchilado protagonizaron el segundo combate de la séptima gala

Cacahuate Enchilado fue salvado por los investigadores de ¿Quién Es La Máscara? 2024



Los investigadores tuvieron tiempo para deliberar sobre quién sería el segundo personaje salvado. Los cuatro decidieron que fuera Cacahuate Enchilado y por esa razón Ranastacia y Azul pasaron a zona de riesgo.

Cacahuate Enchilado fue salvado por los investigadores en la séptima gala

Ninel Conde fue Azul, el encantador león de ¿Quién Es La Máscara? 2024



Con una votación muy reñida y una diferencia de apenas 2% en los resultados, el público decidió que Azul tenía que abandonar la competencia. Al final, Carlos, Martha y Juanpa mantuvieron su apuesta inicial sobre quien podía ser Azul, mientras que Anahí la cambió. En un inicio había dicho que Azul podía ser Kate del Castillo, pero al arranque de la temporada señaló que podía ser Ninel Conde. Al quitarse la máscara el público y los investigadores se emocionaron al ver al ‘Bombón Asesino’ detrás de este personaje.

Ninel Conde dio vida a Azul en ¿Quién Es La Máscara? 2024

Ninel Conde y Anahí se reencuentran en ¿Quién Es La Máscara? 2024



Anahí fue la única investigadora que adivinó que Ninel Conde era la celebridad detrás de Azul. Fue un momento emotivo, pues las dos actrices coincidieron en la telenovela Rebelde hace 20 años y al menos la investigadora no tenía idea que el 'Bombón Asesino' era la responsable de que Azul cobrara vida.

Anahí y Ninel Conde se reencuentran en ¿Quién Es La Máscara? 2024