quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Qué canciones sonaron en la quinta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025?

La quinta emisión de este misterioso reality estuvo lleno de música y grandes presentaciones. Esto fue lo que cantaron los personajes

Por:Gladys Tello
El pasado domingo 9 de noviembre fue el quinto programa de ¿Quién es la Máscara? 2025 donde fuimos testigos de cómo en cada emisión la competencia sube de nivel y los personajes muestran más dominio sobre la pista.

Este fin de semana vimos las increíbles presentaciones de Metaliebre, Ruby Gloss, María Ovina, Hieny Fer, Mini Chang, Samurái y Carro Ñero.

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué canciones interpretaron los personajes en la quinta emisión?

El primer combate cuádruple lo inició Metaliebre, que además de habernos presentado su nuevo look, también nos hizo bailar y reír con 'La Boda del Huitlacoche', de Carín León y Los Honorables.

Villana y heroína de muchas historias, Ruby Gloss (Cynthia Klitbo) volvió a encantarnos con su presencia escénica, donde se lució al interpretar 'Amante Bandido', un gran éxito de Miguel Bosé.

Directamente desde El Perú, María Ovina nuevamente confundió a los investigadores y al mismo público cuando saltó al escenario para cantar 'El Efecto', de Rauw Alejandro y Chencho Corleone.

Apasionada a los musicales y a estar frente a las cámaras, Hieny Fer nos dejó boquiabiertos al interpretar 'Verano Rosa', de Feid y Karol G.

Mini Chang (Maribel Guardia), que estaba estrenando su 'barrio mágico', mostró que en efecto es de corazón noble y aguantador, además nos deleitó con 'Hawái' de Maluma.

Acompañado de su perrito Toto, el guerrero dragón Samurái tiene toda la intención de ganar el reality y encendió el escenario con 'El Perdón', de Nicky Jam.

Carro Ñero quedó huérfano desde muy pequeño, pero la comedia le dio toda la motivación para seguir adelante. Esta ave nos hizo vibrar al ritmo de 'Cosas Pendientes', de Maluma.

No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.

¿Quién es la Máscara?

