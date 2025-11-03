TV SHOWS
¿Quién es la Máscara?

¿Qué personajes estarán en la quinta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025?

En la segunda etapa de ¿Quién es la Máscara? 2025 veremos más duelos entre los nuevos personajes que han encantado en esta temporada

Por:Gladys Tello
Video ¿Qué musical impactó a los investigadores este 2 de noviembre en ¿Quién es la Máscara??

El pasado domingo 2 de noviembre, entramos en la segunda fase de ¿Quién es la Máscara? 2025, donde los personajes siguen compitiendo y revelando más pistas sobre sus identidades.

En esta emisión vimos las increíbles actuaciones de Maestro Bops, Sonny Hámster, Capi Bara, Federico García, Nocturna, Tony Manguera, Tropi Coco y Monsqueeze, quien lamentablemente perdió su máscara y resultó ser Jesús Ochoa.

¿Qué personajes se presentarán en el quinto programa?

Para el próximo capítulo del domingo 9 de octubre, veremos más duelos entre grandes personajes, y esta vez dos tendrán que despedirse de la competencia.

A quienes veremos en la quinta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025 son:

  • Mini Chang
  • Ruby Gloss
  • Hieny Fer
  • Carro Ñero
  • Samurái
  • María Ovina
  • Metaliebre

Cada uno de ellos luchará por mantenerse en el reality, además prepararon nuevos números musicales espectaculares y darán más pistas.

No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.

