¿Qué personajes estarán en la quinta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025?

Video ¿Qué musical impactó a los investigadores este 2 de noviembre en ¿Quién es la Máscara??

El pasado domingo 2 de noviembre, entramos en la segunda fase de ¿Quién es la Máscara? 2025, donde los personajes siguen compitiendo y revelando más pistas sobre sus identidades.

En esta emisión vimos las increíbles actuaciones de Maestro Bops, Sonny Hámster, Capi Bara, Federico García, Nocturna, Tony Manguera, Tropi Coco y Monsqueeze, quien lamentablemente perdió su máscara y resultó ser Jesús Ochoa.

PUBLICIDAD

¿Qué personajes se presentarán en el quinto programa?

Para el próximo capítulo del domingo 9 de octubre, veremos más duelos entre grandes personajes, y esta vez dos tendrán que despedirse de la competencia.

A quienes veremos en la quinta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025 son:

Mini Chang

Ruby Gloss

Hieny Fer

Carro Ñero

Samurái

María Ovina

Metaliebre

Cada uno de ellos luchará por mantenerse en el reality, además prepararon nuevos números musicales espectaculares y darán más pistas.



Imagen TelevisaUnivision