¿Cuáles son las nuevas apuestas de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025?

JuanPa Zurita: Daniel Sosa.

Ana Brenda: Franco Escamilla .

. Michelle Rodríguez: José Eduardo Derbez .

. Anahí: Eugenio Derbez .

. Carlos Rivera: Slobotzky.

Metaliebre perteneció a la realeza, bueno sus antecesores. Además uno de sus grandes amores está en Nueva York y nos confesó que tiene una doble vida. Después de inyectarnos de energía con 'Livin' On A Prayer' de Bon Jovi, los investigadores hicieron su tarea:



Carlos Rivera: Natalia Jiménez .

. Anahí: Sofía Niño de Rivera .

. Michelle Rodríguez: Odalys Ramírez .

. Ana Brenda: Fernanda Castillo .

. JuanPa Zurita: Ashley Grace.

Nocturna es una adicta al ejercicio porque cuida su figura. También reveló que es muy supersticiosa y hace rituales antes de salir al escenario, al cual nunca sale con el estómago vacío. Al sorprendernos con 'Seven Nation Army' de The White Stripes, el panel de expertos hizo lo suyo:



Carlos Rivera: Angelique Boyer .

. JuanPa Zurita: Macarena García .

. Ana Brenda: Alana Flores .

. Anahí: Briggitte Bozzo .

. Michelle Rodríguez: María Chacón.

Samurái prefirió ser dueño del escenario antes que ser ser director o gerente o amo. También la vida lo ha llevado a interpretar muchísimos papeles. Tras deleitarnos con 'Con Todos Menos Conmigo' de Timbiriche, los investigadores concluyeron lo siguiente:



Ana Brenda: Aarón Díaz .

. Anahí: Juan Soler .

. Carlos Rivera: Jaime Camil .

. JuanPa Zurita: Mauricio Ochmann .

. Michelle Rodríguez: Ricardo Fastlicht.

Tras Tony Manguera se encontraba el galanazo Julián Gil, pero antes de descubrirlo, los expertos dijeron esto:

Anahí: David Zepeda.

Michelle Rodríguez: José Ángel Bichir.

Ana Brenda - Demián Bichir - Julián Gil.

JuanPa Zurita - Jorge Salinas.

Carlos Rivera - Sebastián Rulli.

Increíblemente a ninguno se le ocurrió que detrás de Sonny Hámster pudiera estar Odalys Ramírez, por lo que comentaron lo siguiente:

Ana Brenda: Angélica Vale.

JuanPa Zurita: Mariana Ochoa.

Carlos Rivera: Lidia Ávila.

Michelle Rodríguez: Melissa Robles.

Anahí - Mía Rubín - M'Balia Marichal.

No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.