¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son las nuevas pistas que dieron los personajes en la sexta emisión

Estamos a muy poco de conocer quiénes serán los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025, donde los personajes en cada programa nos sorprenden con su enorme talento, sus ocurrencias y al revelarnos más pistas.

En esta sexta emisión vimos los enfrentamientos entre Maestro Bops, Metaliebre, Nocturna, Samurái, Tony Manguera y Sonny Hámster, donde estos dos últimos perdieron su máscara y nos sorprendieron al ser Julián Gil y Odalys Ramírez, respectivamente.

¿Qué pistas dejaron los personajes en el sexto programa de ¿Quién es la Máscara? 2025?

Maestro Bops

Este oso verde nos reveló que ha usado su voz en películas y le entra a todos los ritmos musicales, pero la vida rockera se le hace desgastante.

También hace 15 años, graduaciones y hasta manifestaciones, todo lo que sea para 'cotorrear', aunque las rolas que más le cuestan componer son las baladas de rock.

Metaliebre

Sus orejas alguna vez cargaron con el peso de la realeza y uno de los grandes amores de su vida está en Nueva York.

Nos contó que tiene una doble vida y tiene un gran talento, sólo falta que lo descubran.

Nocturna

Antes de cada show le gusta tomar un aperitivo para no salir al escenario con el estómago vacío. Nos reveló que es muy supersticiosa y antes de sus presentaciones hace varios rituales alrededor de mi música.

Cuida su figura y practica de todo como pilates, boxeo o lo que la haga sudar. Todavía no sabe si continuar con su soltería o estar en una relación que le chupe la sangre.

Samurái

En su casa se decía que tenía que ser director, gerente y amo, pero prefirió ser el dueño del escenario.

Además la vida lo ha puesto a interpretar a muchos personajes y eso lo hace sentir feliz como un chamaco.

