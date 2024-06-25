Premios Juventud 2024: ¿Cómo votar por tu artista favorito?

Las votaciones para la edición 21 de Premios Juventud quedaron abiertas este 25 de junio, ese fue el momento que los fanáticos tuvieron para apoyar a su artista o sus artistas favoritos. Revive el minuto a minuto de la celebración en nuestro Liveblog .

Este año la lista de artistas nominados está integrada por 31 categorías y los seguidores de grupos y artistas tuvieron como límite para votar el lunes 8 de julio. Recuerda que los ganadores se conocerán en la gran fiesta del jueves 25 de julio.

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes son los artistas más nominados?

De los 153 artistas nominados destacan tres figuras como los más nominados y empatados con siete candidaturas, cada uno. Nos referimos a los mexicanos Carin León y Peso Pluma y el colombiano Maluma.

Los cantantes son seguidos muy de cerca por Karol G y Shakira, quienes están nominadas, cada una, en seis categorías, tales como Artista Premios Juventud Femenina, Girl Power, Colaboración OMG.

Con cinco nominaciones tenemos a Becky G y Grupo Frontera, agrupación que destaca en Mejor Colaboración Regional Mexicana y por doble partida en la categoría La Mezcla Perfecta.

¿Cómo se votó en Premios Juventud 2024 y cuál fue la fecha límite para hacerlo?



Votar y apoyar a tu artista favorito fue muy sencillo. El público tuvo que seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página www.premiosjuventud.com/vota

Registrar una cuenta de correo electrónico válida. Debes de tener por lo menos 18 años de edad para participar.

Solo se pudo votar una vez por cuenta de correo electrónico. Cualquier intento de votar más de una vez no contó.

La votación inició el martes 25 de junio del 2024 a las 6:00 AM PT / 8:00 AM CT / 9:00 AM ET y terminó el lunes 8 de julio del 2024 a las 11:59 PM PT / martes 9 de julio del 2024 a las 1:59 AM CT y 2:59 AM ET.

Recuerda que la votación fue gratuita a excepción de los cargos que aplican en tu cuenta de internet o en tu plan de datos.

Premios Juventud 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora son los premios?



Los resultados de las votaciones con los ganadores de las 31 categorías se darán a conocer el jueves 25 de julio en la fiesta que se realizará en la isla de Puerto Rico, la cual será transmitida en vivo por Univision y a la cual podrás asistir comprando tus boletos AQUÍ .

Prepárate porque a partir de las 7P/6C iniciará la transmisión del especial Noche de Estrellas y una hora más tarde la gran celebración, la cual será conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin .

¿Cómo ver la transmisión completa y en vivo de Premios Juventud 2024?



La mejor forma de ser parte de fiesta es presencial, en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot también conocido como el 'Choli' o el 'Choliseo'. Si vives o puedes viajar a la hermosa isla, existen varias formas de llegar a este recinto, uno de los más importantes dedicados al entretenimiento.

La segunda opción que tienes es por TV, en la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y lo mejor de la alfomrba roja y una hora después la gran fiesta.

Una tercera opción es seguir el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

Farruko, Natti Natasha, Prince Royce, y más artistas que cantarán en Premios Juventud 2024



La fiesta más hot del verano celebra su mayoría de edad este año y por lo mismo sus invitados serán de primer nivel, con los mejores performances y ganas de hacer un gran ambiente.

Prepárate para un desfile con los artistas más importantes del momento, por ahora te adelantamos que podrás ver la actuación del grupo mexicano Camila, la argentina Emilia, quien además de cantar sola nos presentará un número junto a Los Ángeles Azules y su cumbia contagiosa.

Otros números imperdibles son el que preparan Prince, Darrel y DJ Adoni con su tema 'El Reemplazo', así como Lunay, Wisin, Luar de la L, entre otros. La espectacular Natti Natasha subirá a nuestro escenario para interpretar su tema 'Quiéreme Menos', los chicos de Reik presentarán algo de su nueva producción 'Panorama', mientras que Mau y Ricky también harán lo propio. Espera más noticias porque pronto se anunciarán a más artistas que se sumarán a esta lista de artistas confirmados .

Premios Juventud: ¿Quiénes cantarán en el tributo a Fania All Stars?



La trayectoria de Fania All Stars será honrada en Premios Juventud con un musical en el que actuarán Ivy Queen, La India, Luis Figueroa, Oscar D’León, Sergio George, Tito Puente Jr. y Tony Succar.

Este será uno de los performances más esperados de la noche pues este grupo es considerado pionero en la difusión de la salsa desde la ciudad de Nueva York a todo el mundo, así como hogar definitivo de la big band latina, el jazz afrocubano, el boogaloo y el soul latino.

¿Quiénes serán reconocidos como 'Agentes de Cambio' de Premios Juventud 2024?



La fiesta entrega cada año este título a los jóvenes emprendedores y las grandes estrellas que, de manera desinteresada, hacen la diferencia para construir un mundo mejor. Este año son tres celebridades las que recibirán el galardón :

La cantante Anitta recibirá este reconocimiento por su incansable trabajo en la conservación del medio ambiente y en su lucha contra el racismo y la homofobia.

Lele Pons gracias a su trabajo contra el bullying así como por sus aportes para crear conciencia sobre la depresión y otros temas relacionados con la salud mental. La cantante además será conductora de la gran fiesta.

Los Tigres del Norte creadores de la fundación con el mismo nombre, fomenta la apreciación y la conservación de las tradiciones folclóricas mexicanas y mexicano-norteamericanas.

Noche de Estrellas de Premios Juventud 2024: la alfombra roja de la fiesta más hot



El programa previo a la fiesta más hot del verano dio a conocer los nombres de las personalidades que este año estarán a cargo de la alfombra roja . Para empezar, Domelipa y Arap Bethke debutarán como conductores y estamos seguros que harán un gran trabajo en esta misión.

La influencer y el actor estarán acompañados de Jessica Rodríguez, quien también estará por primera vez en Noche de Estrellas, pero cuenta con toda la experiencia en alfombras rojas. El cuarto conductor será Roberto Hernández, con toda la experiencia en este tipo de eventos, mientras que el análisis de la moda estará a cargo del experto Jomari Goyso.

Mantente al tanto de lo que sucede en este programa antesala, ya que conoceremos el nombre del primer Agente de Cambio del año y muchas sopresas más.

¿Dónde y a qué hora ver los live stream de Premios Juventud 2024?



El lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas.

El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, el live stream arrancará a las 6:30 PM del Este para mostrarte todo sobre la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja. Durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ver todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio.

La cita para seguir estas transmisiones es en redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision. En el caso del especial Noche de Estrellas y el live stream completo del jueves podrá verse por la plataforma ViX .

Molusco, el reconocido locutor e influencer puertorriqueño, será el PJ Insider con acceso exclusivo detrás de cámaras y ofrecerá una vista inicial de las actividades entre bastidores durante la semana de Premios Juventud, solo que él lo presentará en su programa ‘El Refugio’, el cual transmitirá desde el Coliseo de Puerto Rico. También se unirá a la transmisión del jueves con Migbelis, Marko y Candy Lover y será presentador de uno de los premios durante la fiesta.