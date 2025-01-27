Premio Lo Nuestro 2025: requisitos para votar por los artistas nominados

Video Alejandra Espinoza revela que será host de Premio Lo Nuestro junto a Thalía y Laura Pausini

La edición número 37 de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami el próximo jueves 20 de febrero a las 7P/6C. El 22 de enero se dio a conocer la lista de nominados de este importante evento.

Como en cada edición, son los fans quienes votan para elegir a los ganadores de cada categoría y te decimos cómo fue el proceso.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cuándo iniciaron las votaciones?



La votación de Premio Lo Nuestro fue gratuita e inició el miércoles 22 de enero del 2025 a las 9:00 AM del Este (6:00 AM Pacífico) y concluyó el martes 4 de febrero a las 23:59:59 AM del Pacífico (miércoles 5 de febrero a las 1:59:59 del Este).

Premio lo Nuestro 2025: requisitos para votar



-Ser mayor de 18 años

- Registrar un correo electrónico en la página www.premiolonuestro.com/vota

El proceso para votar fue muy sencillo:

- Una vez dentro de la página, hubo un botón para cada categoría. El público dio click en cada uno y eligió a su artista favorito entre los nominados.

Solo se pudo votar una vez por cada cuenta registrada.

Premio Lo Nuestro 2025: cuándo será la fiesta en la que se conocerá a los ganadores



Los resultados de las votaciones se conocerán el jueves 20 de febrero en la ceremonia que se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida. Las conductoras de la edición 37 de Premio Lo Nuestro serán Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía .

Puedes asistir a la entrega de premios comprando tus boletos , o bien, en la transmisión en vivo que tendrá Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX a partir de las 7P/6C.

Por si fuera poco, la fiesta contará con un live stream ininterrumpido en YouTube con entrevistas y otras exclusivas a lo largo de toda la ceremonia.

¿Quiénes son los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro 2025?



En la edición 37 se nominaron a 233 artistas de los cuales Becky G y Carín León destacan con 10 nominaciones , cada uno.

Con nueve nominaciones se encuentran Myke Towers y Shakira, mientras que con ocho nominaciones figuran Emilia, Ángela Aguilar, Grupo Frontera y Leonardo Aguilar.

Shakira, Belinda, Carín León, Ángela Aguilar y Becky G cantarán en Premio Lo Nuestro 2025



Un gran elenco de estrellas está confirmado para ser parte de esta celebración. Los nombres se han ido anunciado poco a poco, para generar mayor expectativa entre el público.

Entre los primeros artistas que anunciaron que estarán en la fiesta se encuentran Ángela Aguilar, Becky G, Carín León, Camilo, Danny Ocean, Natti Natasha y Yotuel. Además, algunos de los números que más esperan los seguidores son la colaboración de Thalía y Los Ángeles Azules, Guaynaa cantará con Venesti su nuevo tema y Belinda tendrá un performance muy especial con Tito Double P con el que presentarán su más reciente éxito 'La Cuadrada'.





Premio Lo Nuestro 2025: artistas que serán homenajeados



Prepárate para disfrutar de tres momentos increíbles, en los que se reconocerá el talento y carrera de tres grandes de la música hispana.

Alejandro Fernández 'El Potrillo' será distinguido con el Premio Lo Nuestro La Excelencia y promete ser un número muy emotivo.

La India recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria , ya que gracias a su innigualable voz ha conquistado a público de todo el mundo y ha provocado miles de sensaciones.

El compositor Manuel Alejandro, con más de 500 canciones de su puño y letra, recibirá el galardón Visionario de la Nuestro por generar un impacto significativo en el campo del entretenimiento. De su inspiración son los temas que llevaron al éxito a artistas como Julio Iglesias, José José y Rocío Jurado, entre otros.

