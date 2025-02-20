Premio Lo Nuestro 2025 a qué hora ver en vivo la alfombra y fiesta con más de 40 artistas

Con el lema ‘Uniendo Generaciones’, prepárate para ser testigo de una de las fiestas más importantes de la música en Estados Unidos, Premio Lo Nuestro 2025 , con el mejor elenco de artistas y los momentos más entrañables entre figuras consagradas y los nuevos talentos.

El Kaseya Center de Miami, Florida, recibirá a esta celebración conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía, en la que se reconoce a lo mejor de la música en los géneros pop, urbano, tropical y regional mexicano y para lo cual ha organizado en 44 categorías a su lista de artistas nominados , cuyos ganadores se darán a conocer a lo largo del día en los shows de Univision y redes sociales.

Al terminar la gala el público conocerá quién fue el artista o los artistas más ganadores de la noche. Por ahora los pronósticos apuntan a dos: Becky G y Carín León, ya que cada uno tiene 10 nominaciones .

Premio Lo Nuestro 2025: en vivo la Alfombra Magenta en Noche de Estrellas



Si te encanta ver los mejores outfits de los invitados, nominados, entonces no te puedes perder la antesala de la premiación, Noche de Estrellas, este año conducida por Nadia Ferreira, Francisca, Claudia Martin, Raúl de Molina y Jomari Goyso.

Prepárate para escuchar la mejor crítica de moda, pero además las mejores entrevistas, algunas incluso con los primeros ganadores del día, y detalles sobre los preparativos de la fiesta.

Además, dentro de las novedades que Noche de Estrellas ofrecerá este año se encuentra una cámara en la que registrará la llegada de los invitados, además, los fans tendrán un espacio reservado.

Contará con el escenario ‘Step & Repeat’ para que nadie se pierda detalle de la moda más atrevida y llamativa de la noche.

El baile se armará con los tres primeros musicales de la noche: Manny Cruz cantará con Aramis Camilo cantarán el tema 'El Motor', los chicos de la boy band DND debutarán en esta antesala de la premiación y la venezolana Mari dará una probada de su gran talento, lo cual la ha llevado a estar nominada como Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano.

Premio lo Nuestro 2025 tendrá a más de 40 artistas en el escenario



Sin duda este año el elenco sobrepasa todo lo anteriormente visto y es digno de la primera celebración del año dedicada a la música latina. Contará con más de 40 artistas dispuestos a entregarse en cuerpo y alma al público. Algunos de los números que no te puedes perder durante tres horas que durará la gala son:

-El opening a cargo de Will Smith con India Martínez, acompañados de DJ Khaled y Thalía.

- Emilia tendrá dos colaboraciones: una con Silvestre Dangond con el tema ‘Vestido Rojo’ y con Gordo interpretarán ‘Olvidarte’.

- Grupo Frontera presentará por primera vez en TV su tema ‘Hoy No Me Siento Bien’.

- Marc Anthony junto a Piso 21 y Beéle cantarán el tema ‘Volver’.

- Natti Natasha estrenará en TV el sencillo de su esperado álbum de bachata ‘Natti Natasha En Amargue’

- Belinda tendrá un gran musical con Tito Double P para cantar ‘La Cuadrada’, su más reciente éxito.

- Manuel Turizo presentará su más reciente colaboración junto a Xavi con el tema ‘En Privado’.

- Shakira se hará presente con una participación única y exclusiva para Premio Lo Nuestro.

- Guaynaa y Venesti prometen parar a todos de sus asientos.

- Los Ángeles Azules preparan un gran musical junto a Thalía con el tema ‘Yo Me Lo Busqué’.

Premio Lo Nuestro 2025: Alejandro Fernández, La India y Manuel Alejandro son los homenajeados



La edición 37 de Premio Lo Nuestro rendirá homenaje a tres figuras de la música hispana y son de los momentos más esperados de la noche.





Alejandro Fernández será reconocido con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia por ser uno de los máximos intérpretes de regional mexicano, además de su talento al combinar dicho género con el pop, creando baladas románticas memorables.

La India recibirá el Premio Lo Nuestro a La Trayectoria y dentro del género tropical es reconocida por la fusión de salsa con ritmos afrocaribeños, pop, latino y música house, lo que la ha llevado a conquistar a público de todo el mundo.

Manuel Alejandro será reconocido con el galardón Visionario de lo Nuestro al ser uno de los compositores más importantes de la música hispana. Cuenta con más de 500 canciones escritas y muchas de ellas llevaron a la fama a artistas como Julio Iglesias, Raphael, Rocío Jurado, José José, entre otros.

Paquita la del Barrio será honrada en Premio Lo Nuestro 2025



Ángela Aguilar, su hermano Leonardo y su papá Pepe Aguilar unirán sus voces y sentimiento para rendir un merecido tributo a Paquita la del Barrio, cantante mexicana fallecida el pasado 17 de febrero, quien con su música y canciones llegó a varias generaciones del público hispano. No te pierdas este tributo a esta intérprete querida y recordada por el público hispano.

Premio Lo Nuestro 2025: cómo ver la transmisión completa en vivo



Esta ocasión la cobertura de esta celebración será una de las más completas, para que no pierdas ningún detalle. Conoce algunas de las opciones disponibles para que la disfrutes.

A partir de las 7P/6C las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión estarán enlazadas para comenzar con la transmisión del especial Noche de Estrellas. Una hora después, a las 8P/7C dará inicio la gala de la edición 37.

La plataforma ViX también se une a esta celebración y lo hará transmitiendo a todo público la Alfombra Magenta, mientras que la entrega de premios será solo para los suscriptores de su servicio Premium.

Por primera vez Premio Lo Nuestro 2025 tendrá un live stream con todo el backstage. La transmisión podrás seguirla por YouTube y redes sociales de Univision, así como el Instagram de PLN. Iniciará a las 6:30 PM del Este y concluirá a las 11PM del Este. Los conductores serán Wendy Guevara y Jomari Goyso, entre otros influencers.

Premio Lo Nuestro 2025: sigue el minuto a minuto en el live blog



En la página oficial de Premio Lo Nuestro encontrarás el live blog que desde primera hora tendrá noticias alrededor de la celebración. Además, dará a conocer a los ganadores conforme se vayan anunciando a lo largo del día.

También podrás encontrar fotos, videos y artículos con información de los nominados, los preparativos y más.

Todo está listo para hacer de la edición 37 de Premio Lo Nuestro una noche inolvidable. ¡Te esperamos!