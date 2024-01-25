ViX transmitirá en vivo la gran fiesta de Premio Lo Nuestro 2024

La plataforma de streaming más grande de contenido en español tendrá dos transmisiones dentro de su programación para Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica, para el especial Noche de Estrellas y la celebración de la edición 36 de Premio Lo Nuestro, eventos que se celebrarán el jueves 22 de febrero , a partir de las 7P/6C.

¿Cómo transmitirá en vivo ViX Premio Lo Nuestro?



ViX transmitirá el contenido de Premio lo Nuestro 2024 para suscriptores y no suscriptores de la siguiente forma:

- No Suscriptores: Este canal solo tendrá disponible la transmisión en vivo del especial Noche de Estrellas (7-8pm ET), con todos los detalles de la alfombra magenta, la llegada de los invitados, entrevistas exclusivas y análisis de moda.

- Suscriptores: ViX Premium tendrá disponible en vivo Noche de Estrellas (7-8pm ET) y la entrega de premios (8-11pm ET) de la edición 36 de Premio Lo Nuestro.

El público que quiera revivir cualquiera de estos dos programas se les informa que estarán disponibles al día siguiente para los suscriptores ViX Premium, en los territorios de Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.

Para aquellas personas sin suscripción podrán verlos de nuevo a partir del 29 de febrero en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.

El público de México podrá revivir Noche de Estrellas y la fiesta de Premio Lo Nuestro a partir del domingo 25 de febrero, tanto para no suscriptores y suscriptores.

¿Dónde se realiza Premio Lo Nuestro 2024?



La ceremonia se realiza en la ciudad de Miami, Florida, específicamente en el Kaseya Center, un lugar tradicionalmente dedicado a los deportes, pero que recibirá a los invitados y artistas nominados de esta edición.

Este año tendrá a Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale como conductoras y se ha anunciado que dentro de los reconocimientos especiales que entregará se encuentran el de Ana Bárbara como Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, Don Omar recibirá el Premio al Ícono Urbano y Olga Tañón será homenajeada con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia.