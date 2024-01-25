Premio Lo Nuestro 2024: ¿Dónde se realizará la gran fiesta?

Video Premio Lo Nuestro 2024: Maluma, Emilia, Wisin y Yandel, entre los confirmados a la fiesta

Miami, Florida, se ha caracterizado por ser la casa de Premio Lo Nuestro y en esta edición 36 la fiesta se realizará en el Kaseya Center, un recinto deportivo de gran tradición, al igual que esta celebración, el cual verá el desfile de grandes figuras de la música latina.

El Kaseya Center, anteriormente conocido como el Miami-Dade Arena, FTX Arena y American Airlines, será la sede donde Premio Lo Nuestro entregará sus estatuillas a 38 categorías de su lista de artistas nominados . Como cada año, los ganadores son elegidos por el público y las votaciones concluyeron el domingo 4 de febrero.

PUBLICIDAD

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo y a qué hora será la fiesta y cómo puedo verla?



Reserva en tu agenda el jueves 22 de febrero para ver o asistir a este magno evento, el cual iniciará a las 8P para aquellos que acudan al Kaseya Center.

Si prefieres ver esta fiesta en la comodidad de tu hogar o en cualquier otro lugar, debes saber que la transmisión por las señales de Univision y Galavisión iniciará a las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas, el cual tendrá todos los detalles de la alfombra magenta y una hora después la gran celebración conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.

El servivio de streaming ViX también tendrá el evento en evivo y lo hará de dos formas, ya que en su versión gratis se podrá ver el especial Noche de Estrellas y ViX Premium estará a cargo de transmitir la fiesta. Todo a partir de las 7P/6C.

¿Cómo puedo asistir a Premio Lo Nuestro 2024?



El recinto abrirá sus puertas al público en general que quiera asistir a la celebración y no quiera perder detalle de lo que sucede. Una gran cantidad de tickets se han destinado para este fin y puedes encontrarlos en Ticketmaster .

Apresúrate a comprar tus entradas, no te quedes sin vivir esta experiencia que tendrá como conductoras a Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes son los artistas más nominados?

Por primera vez el colombiano Maluma se ostenta como el artista más nominado , al estar presente en 14 categorías.

PUBLICIDAD

Otros nombres que destacan dentro del grupo de los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro son Peso Pluma, con 13 nominaciones, quien pone en alto el género de corridos tumbados al figurar en categorías como Artista Premio Lo Nuestro, Canción del Año y Álbum del Año.

Grupo Frontera se ubica en la tercera posición con 10 nominaciones, y gracias a su tema ‘Un X100to’ junto a Bad Bunny participan en la categoría La Mezcla Perfecta del Año y Canción del Año. Los colombianos Feid y Karol G, se encuentran empatados con nueve nominaciones cada uno.

¿Quiénes serán los artistas homenajeados de Premio Lo Nuestro 2024?



Ana Bárbara, reconocida por su talento en la interpretación y composición, recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria . Con una carrera de tres décadas, la cantante ha dejado una marca indeleble como una de las voces femeninas más prominentes dentro del género de la música regional mexicana. Además, está nominada en tres categorías de Premio Lo Nuestro 2024: Artista Femenina Del Año – Música Mexicana, Canción Mariachi/Ranchera Del Año y Álbum Del Año – Música Mexicana.

En el caso de Don Omar, será homenajeado con el premio Ícono Global por ser uno de los pioneros del reggaetón, siendo una fuente constante de inspiración para innumerables artistas nuevos.

Por último tenemos a Olga Tañón, 'La Mujer de Fuego', quien también es la mujer más premiada en la historia de esta fiesta y subirá por su Premio Lo Nuestro a la Excelencia . La puertorriqueña ha tenido una notable contribución dentro de la música latina.

Prepárate para una noche llena de música y momentos memorables, te esperamos el jueves 22 de febrero a partir de las 7P/6C por las señales de Univision, Galavisión y ViX.

PUBLICIDAD