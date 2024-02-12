TV SHOWS
TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro 2024

Premio Lo Nuestro 2024: Bad Bunny está nominado a Artista Premio Lo Nuestro del Año

El intérprete puertorriqueño está nominado en cinco categorías y una de ellas es Artista Premio Lo Nuestro Del Año. No te pierdas la celebración el jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida. Sintoniza la transmisión a partir de las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX para disfrutar de esta fiesta llena de música y talento.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision
Video Premio Lo Nuestro 2024: Camilo, Evaluna, Yuridia y Tini, cantarán en la premiación

Con 5 nominaciones, Bad Bunny destaca en la lista de nominados de Premio Lo Nuestro 2024 y una de las categorías en las que figura es Artista Premio Lo Nuestro del Año, reconocimiento que se llevó a casa en la edición 2022.

Las nominaciones de Bad Bunny en Premios Lo Nuestro 2024

PUBLICIDAD


En la edición número 36 de Premio Lo Nuestro, el intérprete de 'Mónaco' y 'Ojitos Lindos' figura en otras cuatro categorías más: Canción Del Año, Mezcla Perfecta Del Año, Artista Masculino Del Año- Urbano y Canción Del Año- Urbano.

Bad Bunny comparte esas categorías junto a otras figuras de la música internacional, como es el caso de Canción del Año por el tema 'Un X100to' en colaboración con Grupo Frontera, nominación que se disputa con Camilo y Camila Cabello ('Ambulancia'), Bizarrap & Shakira ('Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53'), Rosalía (‘Despechá’), Eslabón Armado & Peso Pluma (‘Ella Baila Sola’) Myke Towers (‘Lala’), Prince Royce (‘Me Enrd’), Yandel, Maluma & Eladio Carrión (‘Nunca y Pico’), Silvestre Dangond, Reik & Boza (Sé Que Estás Con Él’), Grupo Frontera & Bad Bunny (‘Un X100to’) y Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga (‘¿Y Qué Tal Si Funciona’).

En Artista Masculino Del Año - Urbano comparte categoría con Arcángel, Daddy Yankee, Eladio Carrión, Feid, Myke Towers, Ozuna, Rauw Alejandro, Ryan Castro y Yandel.

Más sobre Premio Lo Nuestro 2024

Premio Lo Nuestro y los 41 conductores que han engalado su fiesta a lo largo de su historia
38 fotos

Premio Lo Nuestro y los 41 conductores que han engalado su fiesta a lo largo de su historia

Premio Lo Nuestro
Lo mejor en fotos de Premio Lo Nuestro 2024: hubo inesperados regresos musicales
4 mins

Lo mejor en fotos de Premio Lo Nuestro 2024: hubo inesperados regresos musicales

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro: 9 momentos inolvidables de la gran gala de Univision
1 mins

Premio Lo Nuestro: 9 momentos inolvidables de la gran gala de Univision

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2024: artistas más ganadores
3 mins

Premio Lo Nuestro 2024: artistas más ganadores

Premio Lo Nuestro
Fotos de Premio Lo Nuestro: así fue la alfombra magenta
28 fotos

Fotos de Premio Lo Nuestro: así fue la alfombra magenta

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2024: Lista de artistas ganadores de las 38 categorías
8 mins

Premio Lo Nuestro 2024: Lista de artistas ganadores de las 38 categorías

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2024: así desfiló la familia Univision por la alfombra magenta
12 fotos

Premio Lo Nuestro 2024: así desfiló la familia Univision por la alfombra magenta

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2024: Santa Fe Klan está nominado a Canción del Año - Música Mexicana
4 mins

Premio Lo Nuestro 2024: Santa Fe Klan está nominado a Canción del Año - Música Mexicana

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2024: RBD está nominado a Tour del Año
3 mins

Premio Lo Nuestro 2024: RBD está nominado a Tour del Año

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2024: Dónde y cómo ver en vivo hoy la Alfombra Magenta y la entrega de premios completa
4 mins

Premio Lo Nuestro 2024: Dónde y cómo ver en vivo hoy la Alfombra Magenta y la entrega de premios completa

Premio Lo Nuestro

En 2023 Bad Bunny ganó tres de las nueve categorías en las que estaba nominado, Álbum del Año y Álbum del Año -Urbano por 'Un Verano Sin Ti', Colaboración el Año -Urbano por 'Me Porto bonito' en colaboración con Chencho Corleone.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo y dónde ver la celebración en vivo?

El jueves 22 de febrero, el Kaseya Center de Miami, Florida, será testigo del desfile de numerosas estrellas internacionales, a partir de las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX.

PUBLICIDAD

Si deseas asistir en persona, puedes adquirir tus boletos en Ticketmaster para formar parte de este evento que reúne a las principales figuras de la música latina.

Univision, Galavisión y ViX transmitirán todos los pormenores del evento. Desde las 7P/6C podrás disfrutar de Noche de Estrellas, un especial que mostrará la llegada de todos los invitados y nominados, incluyendo entrevistas exclusivas y las actuaciones de Víctor Manuelle y Diego Torres.

La alfombra magenta contará con seis presentadores: Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto, Jomari Goyso, Adamari López y Karina Banda.

Mientras, la ceremonia de premiación comenzará a las 8P/7C, y contará con la presencia de Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.

Estos son los artistas confirmados para actuar en Premio Lo Nuestro 2024:

Los nombres de los artistas y grupos que se presentarán en el escenario han comenzado a ser anunciados, anticipando una noche llena de ritmo y felicidad.

Desde el aclamado cantante y compositor colombiano, Camilo, quien presentará dos nuevas canciones en colaboración con Evaluna, hasta el dinámico dúo cubano, Gente de Zona, que aportará su contagiosa energía fusionando ritmos latinos y urbanos en una actuación especial.

La icónica Gloria Trevi estrenará su nueva canción en medio de su exitosa gira, mientras que la Banda MS subirá al escenario para ofrecer una actuación memorable con su estilo fresco y creativo en la música de banda.

Y por supuesto, no podemos olvidar a Maluma, el artista con más nominaciones de la noche, quien promete un espectáculo impresionante para el deleite de todos los presentes.

Bajo el lema 'El Poder de lo Nuestro', la gala más tradicional de la música latina está lista para deslumbrar con un elenco que promete hacer de esta noche una experiencia inolvidable. No te la pierdas este jueves 22 de febrero a partir de las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX.

Relacionados:
Premio Lo Nuestro 2024Bad BunnyPLN NominadosPLN NoticiasPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD