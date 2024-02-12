Premio Lo Nuestro 2024: Bad Bunny está nominado a Artista Premio Lo Nuestro del Año

Video Premio Lo Nuestro 2024: Camilo, Evaluna, Yuridia y Tini, cantarán en la premiación

Con 5 nominaciones, Bad Bunny destaca en la lista de nominados de Premio Lo Nuestro 2024 y una de las categorías en las que figura es Artista Premio Lo Nuestro del Año, reconocimiento que se llevó a casa en la edición 2022.

Las nominaciones de Bad Bunny en Premios Lo Nuestro 2024

En la edición número 36 de Premio Lo Nuestro, el intérprete de 'Mónaco' y 'Ojitos Lindos' figura en otras cuatro categorías más: Canción Del Año, Mezcla Perfecta Del Año, Artista Masculino Del Año- Urbano y Canción Del Año- Urbano.

Bad Bunny comparte esas categorías junto a otras figuras de la música internacional, como es el caso de Canción del Año por el tema 'Un X100to' en colaboración con Grupo Frontera, nominación que se disputa con Camilo y Camila Cabello ('Ambulancia'), Bizarrap & Shakira ('Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53'), Rosalía (‘Despechá’), Eslabón Armado & Peso Pluma (‘Ella Baila Sola’) Myke Towers (‘Lala’), Prince Royce (‘Me Enrd’), Yandel, Maluma & Eladio Carrión (‘Nunca y Pico’), Silvestre Dangond, Reik & Boza (Sé Que Estás Con Él’), Grupo Frontera & Bad Bunny (‘Un X100to’) y Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga (‘¿Y Qué Tal Si Funciona’).

En Artista Masculino Del Año - Urbano comparte categoría con Arcángel, Daddy Yankee, Eladio Carrión, Feid, Myke Towers, Ozuna, Rauw Alejandro, Ryan Castro y Yandel.

En 2023 Bad Bunny ganó tres de las nueve categorías en las que estaba nominado, Álbum del Año y Álbum del Año -Urbano por 'Un Verano Sin Ti', Colaboración el Año -Urbano por 'Me Porto bonito' en colaboración con Chencho Corleone.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo y dónde ver la celebración en vivo?

El jueves 22 de febrero, el Kaseya Center de Miami, Florida, será testigo del desfile de numerosas estrellas internacionales, a partir de las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX.

Si deseas asistir en persona, puedes adquirir tus boletos en Ticketmaster para formar parte de este evento que reúne a las principales figuras de la música latina.

Univision, Galavisión y ViX transmitirán todos los pormenores del evento. Desde las 7P/6C podrás disfrutar de Noche de Estrellas , un especial que mostrará la llegada de todos los invitados y nominados, incluyendo entrevistas exclusivas y las actuaciones de Víctor Manuelle y Diego Torres.

La alfombra magenta contará con seis presentadores: Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto, Jomari Goyso, Adamari López y Karina Banda.

Mientras, la ceremonia de premiación comenzará a las 8P/7C, y contará con la presencia de Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.

Estos son los artistas confirmados para actuar en Premio Lo Nuestro 2024:

Los nombres de los artistas y grupos que se presentarán en el escenario han comenzado a ser anunciados, anticipando una noche llena de ritmo y felicidad.

Desde el aclamado cantante y compositor colombiano, Camilo, quien presentará dos nuevas canciones en colaboración con Evaluna, hasta el dinámico dúo cubano, Gente de Zona, que aportará su contagiosa energía fusionando ritmos latinos y urbanos en una actuación especial.

La icónica Gloria Trevi estrenará su nueva canción en medio de su exitosa gira, mientras que la Banda MS subirá al escenario para ofrecer una actuación memorable con su estilo fresco y creativo en la música de banda.

Y por supuesto, no podemos olvidar a Maluma, el artista con más nominaciones de la noche, quien promete un espectáculo impresionante para el deleite de todos los presentes.