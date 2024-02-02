Premio Lo Nuestro 2024: ¿Dónde comprar tickets para asistir y cuánto cuestan?

Tras anunciarse la lista de nominados de Premio Lo Nuestro 2024 comenzaron los preparativos para esta magna celebración cuyos premios son entregados por el voto del público, el cual además puede asistir adquiriendo sus boletos. Sigue el minuto a minuto de este evento en nuestro Liveblog .

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuánto cuestan los boletos para la fiesta?



La edición 36 de la entrega de premios a la música latina con más tradición en Estados Unidos se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami, Florida, el jueves 22 de febrero a partir de las 7P/6C, y tú puedes ser testigo de la celebración adquiriendo tus boletos en el sistema Ticketmaster .

Ingresa y adquiere tus boletos porque se acaban. Los precios de las entradas van de los 80 a 115 dólares. No te pierdas la posibilidad de ver a tus artistas favoritos y disfrutar de la música y homenajes que se realizarán esa noche.

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas que cantarán en la fiesta



Los nombres de los grupos y artistas que subirán al escenario indica que será una noche con muchos ritmos y alegría.

Bajo el lema 'El Poder de lo Nuestro', la fiesta con más tradición en EU está lista para deslumbrar con un elenco de artistas confirmados que prometen hacer de esta gala una noche inolvidable.

Desde el galardonado cantante y compositor colombiano, Camilo, quien presentará dos temas nuevos en colaboración con Evaluna, hasta el poderoso dúo cubano, Gente de Zona, que traerá su contagiosa energía fusionando ritmos latinos y urbanos en una actuación especial.

La legendaria Gloria Trevi estrenará su nuevo tema en medio de su exitosa gira, mientras que la Banda MS subirá al escenario para ofrecer un memorable performance con su toque fresco y creativo. Y no podemos olvidar a Maluma, el artista más nominado de la noche, quien promete un gran espectáculo para deleite de todos los asistentes.

Entre las colaboraciones que tendremos están la de Arcángel con Grupo Frontera, Anitta con Bad Gyal, Yuridia y Ángela Aguilar, Tini con Emilia, Machine Gun Kelly en el homenaje de Don Omar, así como el estreno mundial del tema 'The One (Pero No Como Yo) de Carin León y Kane Brown.

Premio Lo Nuestro 2024: Nominados, reconocimientos y más



La edición 36 de Premio Lo Nuestro premiará este año a 38 categorías y para ello nominó a 180 artistas. Las nominaciones son encabezadas por Maluma , al figurar en 14 categorías como Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año por ‘Nunca y Pico’ (junto a Yandel & Eladio Carrión) y su producción ‘Don Juan’ está nominada a Álbum Del Año y Álbum del Año – Pop/Urbano, por mencionar algunas. Le siguen muy de cerca Peso Pluma con 13 nominaciones y Grupo Frontera con 10.

Durante la noche se entregarán tres reconocimientos especiales: Ana Bárbara será reconocida como Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, Don Omar como Ícono Global y Olga Tañón recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia. Además, el grupo dominicano Ilegales celebrará sus 30 años de trayectoria en este escenario.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo ver la transmisión en vivo?



Si no puedes asistir al Kaseya Center también puedes seguir la fiesta desde las señales de Univision y Galavisión, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas , el cual tendrá todos los detalles de la alfombra magenta.

La antesala de la premiación tendrá este año a seis conductores, entre los que se encuentras Adamari López y Karina Banda, quienes por primera vez serán hosts de este programa encargado de presentar entrevistas exclusivas con los invitados, nominados, y un análisis de la moda.

Una hora después iniciará la fiesta conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale y en breve se anunciará la lista de artistas confirmados para actuar en la ceremonia.

La plataforma ViX tendrá dos transmisiones para Estados Unidos, México y Latinoamérica para Noche de Estrellas y la fiesta de Premio Lo Nuestro 2024:

- No Suscriptores: Este canal solo tendrá disponible la transmisión en vivo del especial Noche de Estrellas (7-8pm ET), con todos los detalles de la alfombra magenta, la llegada de los invitados, entrevistas exclusivas y análisis de moda.

- Suscriptores: ViX Premium tendrá disponible en vivo Noche de Estrellas (7-8pm ET) y la entrega de premios (8-11pm ET) de la edición 36 de Premio Lo Nuestro.

No te pierdas la transmisión de nuestra Alfombra Live a las 6P/5C por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, así como la página oficial del evento.