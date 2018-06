Sara Corrales: la seductora

La colombiana Sara Corrales habló en exclusiva con Univision entretenimiento sobre su participación en el programa Mira Quien Baila : “Estoy emocionadísima porque este en un nuevo proyecto la verdad que me tiene muy feliz porque siempre me ha gustado bailar, es una de mis grandes pasiones el bailar, viajar y actuar”.



Sara Corrales sabe que será una dura competencia por lo que desde el momento que la invitaron a participar se puso a ensayar para tener ventaja sobre sus compañeros: “Estoy tomando clases donde estoy viendo todos los géneros que suelen bailar en este tipo de shows, me están dando como los pasos básicos. Entonces para el momento en el que empecemos los ensayos del programa quiero estar con un paso adelante. Me encanta ir siempre adelante no podría estar en este momento en mi casa rascándome la barriga”.