Con una nueva medalla de oro, Rommel Pacheco se alista a deslumbrar en Mira Quién Baila

A través de su cuenta de Instagram, el clavadista agradeció las muestras de apoyo: “Gracias, muchas gracias a todos por su confianza y apoyo. A todas las personas que están conmigo apoyándome, impulsándome a que nunca me rinda a alcanzar mis sueños, a todos ustedes que me leen y me siguen, sé que esté triunfo es nuestro, me han visto trabajar, dejarlo todo en cada entrenamiento para poder escuchar nuestro himno nacional y ver a nuestra bandera en lo más alto”.