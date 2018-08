El público la salvó y ella dijo "no, no, no": Irina renuncia a MQB y Rosie hace lo impensable

La actriz rusa Irina Baeva llegó a la cuarta gala de Mira Quién Baila denunciando su dolor y lo imposible que se le hacía bailar. Mantuvo la compostura hasta que se publicó un video en el cual su doctor expresaba que él no veía una razón médica que le impidiera bailar. Y ardió Troya.

Sin poder ocultar su enfado, Baeva denunció que se había manipulado esta información para hacerla ver como que su lesión no es tan grave. En lo que fue quizás el momento más candente de la noche, el conductor Javier Poza la confrontó con los hechos, dando inicio a una controversia que fue subiendo de intensidad.

Los jueces del programa también entraron en la discusión. Dayanara Torres, la única de ellos que sabe lo que es Mira Quién Baila, pues se coronó campeona de la quinta temporada, le recordó que ella, cuando concursó, también tuvo una lesión, y a pesar de lo fuerte de su dolor, bailó.

Torres lloró al recordar que la razón por la que bailando, pese a ese revés, fue porque no quería que sus hijos la vieran derrotada o herida.

Baeva no se quedó callada y también respondió con lágrimas explicando que para ella no ha sido menos duro pensar en su mamá quien, a pesar de que está a 11,000 kilómetros de distancia, la llama diariamente preocupada para ver cómo sigue su salud.

El resultado de la votación reveló que, a pesar de no haber bailado, los fans favorecieron a Irina Baeva con el 55 por ciento de los votos. No obstante, y para sorpresa del público, la concursante dijo que aún así no podía bailar, por lo que el jurado decidió que Rosie fuera quien se quedara en el concurso.

Aunque desde el principio del show, se anunció como la noche de 'Rosie Rivera: La revancha', la predicadora cristiana de inmediato comenzó a cambiarle el tono y a teñirlo de perdón. Su primer pincelazo fue cuando se mostraron imágenes inéditas en donde se le muestra criticando cómo bailaron Rommel Pacheco y Paul Stanley. En vez de excusar sus críticas, pidió que los dos implicados subieran al escenario y allí, enfrente de todos, les pidió perdón.

Pero esa no era su única sorpresa de Rosie…

Las reglas del juego cambiaron nuevamente y, como la revancha era el tema de esta gala, se rebeló que Rosie Rivera tenía en su poder la elección de uno de los candidatos a eliminación. Muchos esperaban que postulara a Sara Corrales, por lo sucedido en la gala anterior. Sin embargo, la hermana de Jenni Rivera tomó una decisión inesperada.

No solo no postuló a Sara Corrales, sino que en un acto de reflexión sin precedentes en MQB, ella elogió los bailes de todos sus compañeros, especialmente el de Sara Corrales y Greeicy Rendón “que bailan estupendamente” y se autonominó como candidata para bailar una segunda ronda, es decir, la parte del show destinada para que los “peores” de la velada se vindiquen.

“La palabra (Biblia) dice que sólo Dios tiene la venganza y que no debe estar en mis manos. Yo no tengo nada en mi corazón contra mis compañeros y esta decisión la he tomado simplemente por el baile”, explicó. También dijo que si ella llega a ganar el show, tendrá que ser porque se lo ganó, y no porque se fue Irina.

Su decisión arrancó suspiros de admiración en la audiencia y hasta los jueces. “¡Esto no es normal!”, exclamó el juez Joaquín Cortés. Y ella le respondió: “Los Rivera no somos normales”.

Por su parte Sara Corrales explicó que la suya no había sido una traición sino una decisión tomada por un equipo que está muy “unido” y sintonizado en un solo lema: si les toca votar, todos lo harán basándose en la capacidad de baile de sus compañeros y “nada personal”.

La buena música y osadas coreografías estuvieron a la orden del día. El openning, a cargo de participantes y bailarines, con ‘Uptown Funk’ de Bruno Mars, puso el tono de una velada llena de dinamismo.

La primera en bailar fue Greeicy Rendón quien, tal y c omo se lo habían pedido los jueces la semana pasada, bailó en tacones, el tema de Chyno y Nacho 'Mi niña bonita', en versión merengue. Bailó tan bien que Javier Poza hasta se convirtió por unos segundos en jurado y elogió su baile de “estupendo”.

Los jueces estuvieron mucho más benevolentes que las semana pasada y Lola Cortés, famosa por sus aguerridas calificaciones, no solo elogió a Greeicy Rendón, hasta la llamó su “hermana”. Mientras que a Paul Stanley, quien fue el concursante que bailó después, Joaquín Cortés le elogió su capacidad de “showman” por su jocosa participación con el 'Mambo No. 5' de Lou Bega.

El “touch” de coqueteo no faltó y Emmanuel Palomares, le dedicó su baile ('Hit The Road Jack'), a Lola Cortés -con un guiño incluido. Ella lo calificó positivamente y él le contestó: “Te ves más bonita así, de buena”.

Otra muy “coqueta” fue Sara Corrales quien sedujo con una sexy lambada ('Llorando se fue').

A Santiago Ramundo, con una versión de 'Traicionera' en música urbana, no le fue muy bien porque según los jueces, le faltó baile. Algo similar sucedió con Rommel Pacheco quien no convenció al bailar 'Moves Like Jagger', y fue postulado a una segunda ronda de baile junto a Rosie Rivera. A ellos se unió Paul Stanley, a pesar de que unos minutos antes había recibido elogios de los jueces.

El primero en presentarse en la ronda de salvación fue Rommel Pacheco quien no se lució bailando 'La bilirrubina', tampoco convenció mucho Rosie Rivera bailando 'Boogie Wonderland', mientras que Paul Stanley fue todo simpatía en 'Corazón', de Maluma. El jurado lo salvó, quizás porque además de bailar concluyó su número con un simpático toque: terminó sentado entre las fans y su novia, Joely Bernat.

La mejor de la noche fue otra vez Greeicy Rendón, quien a pesar de la controversial salida de su novio la semana pasada y de haber tenido que viajar al extranjero en la semana para cumplir otra serie de compromisos profesionales, el poco tiempo que puede ensayar se mantiene completamente enfocada en sus coreografías. Es, por cierto, la segunda vez que queda como la mejor de la noche.

Ahora el público tiene en sus manos decidir si votan por el clavadista mexicano Rommel Pacheco, o por la empresaria Rosie Rivera. ¿Qué podrá más, el espíritu de un buen baile o la sinceridad de Rosie?