Su amante la traicionó y no fue el único: probada bajo el fuego la fortaleza de Sara Corrales

"Ella entró a mi apartamento y no hubo escándalo", declaró en aquél entonces Corrales, cuando se vio obligada a ofrecer su versión de lo ocurrido. Y es que contrario a lo que Arango y Díaz le hicieron jurar, de no decir ni pío sobre el incidente, a los pocos días, ambos ofrecieron declaraciones a la revista 'Elenco', donde la ojiverde no quedaba bien parada. "Yo les di mi palabra de que no iba a decir nada a los medios.... y me sorprende que ella sale a dar declaraciones", dijo la estrella en aquél entonces, devastada por lo que ocurría, pues no solo se sintió traicionada por la mujer, sino por su amante, quien después de haberle jurado amor eterno, se echó hacia atrás y se alió con su esposa.