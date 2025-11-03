Rauw Alejandro cantará en Latin GRAMMY 2025 y además está nominado en estas categorías

La Academia Latina de la Grabación ya dio a conocer quiénes son los artistas nominados en Latin GRAMMY 2025 y Rauw Alejandro tiene el honor de ser uno de ellos.

Latin GRAMMY 2025: Rauw Alejandro está nominado en dos categorías

El cantautor, bailarín, productor y empresario puertoriqueño tiene dos nominaciones en Latin GRAMMY 2025:

Álbum del Año por ‘Cosa Nuestra’

Mejor Interpretación Reggaeton por ‘Baja Pa' Acá’ (en colaboración con Alexis & Fido

Rauw Alejandro también cantará en Latin GRAMMY 2025

El artista de 32 años no sólo estará en La Noche Más Importante de la Música Latina como uno de los artistas nominados, también fue confirmado como parte del line up de Latin GRAMMY 2025.

Rauw Alejandro ofrecerá un increíble performance musical, al igual que otros cantantes como Christian Nodal, Iván Cornejo, Clarín León y varios más.

Latin GRAMMY 2025: cuándo y cómo ver en vivo la alfombra roja y los premios

Latin GRAMMY 2025 se celebrará el jueves 13 de noviembre y podrás disfrutarlo en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

La alfombra roja y el programa especial Noche de Estrellas comenzarán en punto de las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los shows musicales darán inicio a las 8P/7C.

Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

Latin GRAMMY 2025: Maluma y Roselyn Sánchez serán los host de la gran noche

Latin GRAMMY 2025 tendrá presentadores de lujo: el cantante Maluma y la actriz Roselyn Sánchez. Sin duda, con su talento y carisma ellos le darán mucho sabor a La Noche Más Importante de la Música Latina

¿Cómo votar para elegir a los ganadores en Latin GRAMMY 2025?

Aunque hace algunas semanas se dio a conocer la lista de nominados en las 60 categorías de Latin GRAMMY 2025, en realidad el evento no está abierto para que el público en general pueda votar.