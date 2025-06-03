Video Los mejores looks de los Latin GRAMMY 2024: Karol G, Anitta y más estrellas que pasaron por la la alfombra roja

Como reconocimiento a sus más de seis décadas de carrera como cantante e intérprete, Raphael será reconocido como un verdadero embajador de la música latina por parte de La Academia Latina de la Grabación.

¿Cuándo y dónde será el homenaje a Raphael como Persona del Año en los Latin GRAMMY 2025?

PUBLICIDAD

El artista será homenajeado en una gala especial con un emotivo concierto tributo, en donde se presentarán versiones de su exitoso repertorio, interpretadas por un grupo de talentosos cantantes y amigos. El evento tendrá lugar en Las Vegas durante la Semana Latin GRAMMY, específicamente el 12 de noviembre.

Raphael es nombrado Persona del Año 2025 por La Academia Latina de la Grabación Imagen SYX Estudio

Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación expresó al respecto:

"Su estilo inconfundible, su resiliencia y su constante reinvención lo han mantenido vigente a lo largo de las décadas, convirtiéndolo en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de creadores de la música latina".

Raphael agradece el reconocimiento que recibirá durante los Latin GRAMMY 2025

Respecto al nombramiento como Persona del Año 2025 por parte de La Academia Latina de la Grabación, el artista aseguró:

"Me siento profundamente agradecido con La Academia Latina de la Grabación por este reconocimiento que he soñado recibir desde hace muchos años. Ser nombrado Persona del Año me emociona muchísimo; es la mejor manera de celebrar tantos años de entrega y amor por la música".

Así ha sido la exitosa carrera de Raphael

Raphael, nacido en España en 1943, descubrió su pasión por la música cuando tenía solo 4 años. A los 9 años recibió el premio a la Mejor Voz Infantil de Europa en el afamado Festival de Salzburgo.

Además de ser un talentoso cantante, ha tenido una fructífera carrera en el cine con producciones como 'Al ponerse el sol' (1967), El Golfo (1969) y 'Mi Gran Noche' (2015).

Otros artistas que han sido reconocidos como Persona del Año en los Latin GRAMMY