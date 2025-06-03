TV SHOWS
Raphael es nombrado Persona del Año 2025 por La Academia Latina de la Grabación

El cantante recibirá un homenaje durante la Semana Latin GRAMMY, en una gala especial el 12 de noviembre de 2025 en Las Vegas.

Por:
Vanessa Mena.
Como reconocimiento a sus más de seis décadas de carrera como cantante e intérprete, Raphael será reconocido como un verdadero embajador de la música latina por parte de La Academia Latina de la Grabación.

¿Cuándo y dónde será el homenaje a Raphael como Persona del Año en los Latin GRAMMY 2025?

El artista será homenajeado en una gala especial con un emotivo concierto tributo, en donde se presentarán versiones de su exitoso repertorio, interpretadas por un grupo de talentosos cantantes y amigos. El evento tendrá lugar en Las Vegas durante la Semana Latin GRAMMY, específicamente el 12 de noviembre.

Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación expresó al respecto:

"Su estilo inconfundible, su resiliencia y su constante reinvención lo han mantenido vigente a lo largo de las décadas, convirtiéndolo en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de creadores de la música latina".

Raphael agradece el reconocimiento que recibirá durante los Latin GRAMMY 2025

Respecto al nombramiento como Persona del Año 2025 por parte de La Academia Latina de la Grabación, el artista aseguró:

"Me siento profundamente agradecido con La Academia Latina de la Grabación por este reconocimiento que he soñado recibir desde hace muchos años. Ser nombrado Persona del Año me emociona muchísimo; es la mejor manera de celebrar tantos años de entrega y amor por la música".

Así ha sido la exitosa carrera de Raphael

Raphael, nacido en España en 1943, descubrió su pasión por la música cuando tenía solo 4 años. A los 9 años recibió el premio a la Mejor Voz Infantil de Europa en el afamado Festival de Salzburgo.

Además de ser un talentoso cantante, ha tenido una fructífera carrera en el cine con producciones como 'Al ponerse el sol' (1967), El Golfo (1969) y 'Mi Gran Noche' (2015).

Otros artistas que han sido reconocidos como Persona del Año en los Latin GRAMMY

La Academia Latina de la Grabación ha entregado este reconocimiento a otros famosos como Carlos Vives en 2024, Laura Pausini en 2023, Marco Antonio Solín en 2022, Rubén Blades en 2021, Juanes en 2019 y Maná en 2018.

