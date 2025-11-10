Latin GRAMMY 2025: Bad Bunny es el artista más nominado y también cantará en el escenario

Video Karol G derrochará talento y belleza en el escenario de Latin GRAMMY 2025

Además de eso, también habrá espectaculares shows musicales a cargo de más de 20 artistas y uno de ellos es Bad Bunny.

Latin GRAMMY 2025: Bad Bunny ofrecerá un inolvidable performance

La Noche Más Importante de la Música Latina estará de manteles largos con la presencia del cantante puertorriqueño, quien definitivamente ha revolucionado la escena musical con su talento y estilo.

En Latin GRAMMY 2025, Bad Bunny subirá al escenario para interpretar sus grandes éxitos y poner a bailar y cantar al público.

Bad Bunny cantará en Latin GRAMMY 2025 Imagen Cortesía de La Academia Latina de la Grabación

Latin GRAMMY 2025: Bad Bunny es el artista más nominado este año

Además de subir al escenario a cantar, Bad Bunny está en la lista de los artistas con más nominaciones en Latin GRAMMY 2025, de hecho ¡es el número uno!

El cantante, compositor y productor compite en 12 categorías:

Grabación del Año por ‘BAILE INoLVIDABLE’

Grabación del Año por ‘DtMF’

Album Of The Year por ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’

Canción del Año por ‘BAILE INoLVIDABLE’

Canción del Año por ‘DtMF’

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana por ‘DtMF’

Mejor Interpretación Reggaeton por ‘Voy A Llevarte Pa Pr’

Mejor Álbum de Música Urbana por ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’

Mejor Canción Urbana por ‘DtMF’

Mejor Canción Urbana por ‘LA MuDANZA’

Mejor Canción de Raíces por ‘Lo Que Le Pasó A Hawaii’

Mejor Video Musical Versión Corta por ‘EL CLúB’

Latin GRAMMY 2025: dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja comienzan a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los shows musicales darán inicio a las 8P/7C.

También puedes seguir la cobertura minuto a minuto en el liveblog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

Latin GRAMMY 2025 tendrá un livestream por primera vez

El livestream de Latin GRAMMY 2025 comenzará su transmisión en vivo a las 6:30P/5:30C con la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja, y continuará durante las tres horas que dura la ceremonia de premiación.

Disfruta Latin GRAMMY 2025 Backstage en las redes sociales de TelevisaUnivision: YouTube , Facebook , Instagram , TikTok y X , así como en la página web.

Latin GRAMMY 2025: ellos serán todos los conductores del gran evento

Latin GRAMMY 2025 contará con una increíble plantilla de presentadores, que cubrirán todos los momentos de La Noche Más Importante de la Música Latina.

La ceremonia de premiación estará a cargo del exitoso cantante Maluma y la deslumbrante actriz Roselyn Sánchez.

Maluma y Roselyn Sánchez serán host de Latin GRAMMY 2025 Imagen Cortesía La Academia Latina de la Grabación

Los encargados de conducir Noche de Estrellas serán:

Alejandra Espinoza

Borja Voces

Chiqui Delgado

Raúl de Molina

Los conductores de Latin GRAMMY 2025 Backstage serán: