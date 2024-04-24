Latin American Music Awards 2024: Marshmello está nominado a Canción Del Año

Marshmello ha conseguido una nominación en los Latin American Music Awards 2024. Su música le ha hecho merecedor figurar en la categoría de Canción del Año, reconocimiento que resalta su actual éxito en la música.

Una de las colaboraciones más notables de Marshmello este años es con Manuel Turizo. Juntos, han creado un innovador concepto fusionando la música electrónica con el merengue en la canción 'El Merengue'.

En los Latin AMAs 2024, Marshmello ha recibido nominaciones en cuatro categorías, incluyendo Canción del Año por 'El Merengue' en colaboración con Manuel Turizo, Colaboración Crossover del Año, Mejor Colaboración - Tropical, y Mejor Artista Crossover.

Los artistas más nominados en los

Latin AMAS 2024

Feid y Peso Pluma lideran la contienda este año con 12 nominaciones cada uno, seguidos de cerca por Bad Bunny y Grupo Frontera con 11 nominaciones cada uno. Las colombianas Karol G y Shakira también brillan con 9 nominaciones cada una.

En una merecida celebración, Banda MS será galardonada con el premio Latin AMA Legacy. Este año están nominados en la categoría Mejor Colaboración Regional Méxicano por su tema ‘Pa’ Olvidarme De Tus Besos’ junto a Lenin Ramírez.

El legendario cantautor Ricardo Montaner también será homenajeado con el premio Latin AMA Legacy por su indiscutible influencia y contribución a la música latina.

El reggaetonero Yandel será reconocido con el Latin AMA Pioneer. Con cuatro nominaciones este año, tres de ellas por su tema ‘Yandel 150’, está listo para impresionar en categorías como Canción Del Año, Colaboración Del Año y Mejor Canción – Urbano. Además, gracias a su colaboración con Myke Towers en ‘Borracho y Loco’, también está nominado a Mejor Colaboración – Urbano.

Latin AMAs 2024: Dónde y a qué hora ver la premiación

Prepárate para una noche inolvidable este jueves 25 de abril en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. Este evento congregará a una impresionante multitud de invitados, artistas que iluminarán el escenario, nominados y fervientes aficionados de la música.

Tres luminarias del entretenimiento, Thalía, Alejandra Espinoza, Becky G y Carlos Ponce, tendrán el honor de dirigir la velada. La acción comenzará en vivo a las 7P/6C a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Este año, los Latin American Music Awards 2024 tienen una lista de nominados que abarca 27 categorías, una más que en la edición anterior, y un total de 76 artistas que compiten por la gloria musical.

Noche de Famosos promete ser una experiencia inolvidable, repleta de música, moda y mucha emoción. Los televidentes podrán ser testigos de los momentos más importantes detrás de cámaras, desde la glamurosa llegada de las estrellas hasta el frenesí del backstage y los camerinos.

La antesala de los Latin AMAs 2024 estará en manos de Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y la experta en moda, Yayis Villarreal. Durante una hora de transmisión, estos famosos compartirán detalles e información exclusiva sobre la ceremonia.

Latin AMAs 2024: Qué artistas actuarán en la celebración a la música latina

En cuanto a las actuaciones, la novena edición de los Latin American Music Awards 2024 será un festín musical con la presencia de estrellas como Marc Anthony, Carin León, Farruko, Peso Pluma y Thalía, quien además será la conductora de la noche. También iluminarán el escenario AB Quintanilla, Banda MS, Danny Ocean, entre otros.

Si deseas ser parte de una de las premiaciones más anticipadas del año, no dejes escapar la oportunidad de asistir al MGM Grand Garden Arena. ¡Adquiere tus boletos cuanto antes y prepárate para vivir una experiencia única e inolvidable!