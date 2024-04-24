Latin American Music Awards 2024: Chayanne está nominado en la categoría Canción Del Año

Luego de nueve años sin lanzar un disco, Chayanne lanzó en 2023 ‘Bailemos Otra Vez’ y es de esa producción de donde se desprende el tema ‘Bailando Bachata’, el cual se encuentra nominado a la categoría Canción Del Año de los Latin American Music Awards 2024 .

La canción es una de las 10 nominadas en esa categoría; además de Chayanne se encuentran Marshmello & Manuel Turizo, con ‘El Merengue’; Eslabón Armado & Peso Pluma, con ‘Ella Baila Sola’; el éxito ‘Lala’, de Myke Towers; ‘Según Quién’, de Maluma & Carin León; ‘Shakira: BAZRP Music Sessions, Vol. 53’, de Bizarrap & Shakira; Romeo Santos por ‘Solo Conmigo’, Karol G & Shakira, con ‘TQG’; Grupo Frontera & Bad Bunny por ‘X100TO’ y Yandel con Feid por ‘Yandel 150’.

Chayanne y sus otras nominaciones a los Latin AMAs 2024



Pero esa no es la única nominación del cantante a esta novena edición. También en figura en la categoría Mejor Álbum – Pop donde también están nominados Tini por ‘Cupido’ y Kali Uchis por ‘Orquídeas’.

Su tercera nominación es en la categoría Mejor Canción – Tropical, también por el tema ‘Bailando Bachata’, y participa junto a otras figuras de este género como Luis Figueroa, por ‘Bandido’, Natti Natasha, por ‘La Falta Que Me Haces’; Prince Royce, con ‘Me Enrd’ y Romeo Santos por ‘Solo Conmigo’.

Latin AMAs 2024: Dónde y a qué hora son, artistas confirmados y más



El jueves 25 de abrilse realizará la novena edición de Latin American Music Awards 2024 desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. La cita es a partir de las 7P/6C.

Ese día conoceremos a los ganadores de las 27 categorías que integran la lista de artistas nominados de esta premiación. La fiesta será conducida por Thalía, Alejandra Espinoza, Carlos Ponce y Becky G.

Se vivirán grandes momentos, ya que tendremos lanzamientos musicales y el escenario verá el debut de muchas estrellas. Entre los artistas confirmados se encuentran Anitta, Arcángel, nuestra host Thalía, Mora, Nacho, Wisin, Farruko, Peso Pluma, Marc Anthony, Nacho, Justin Quiles, Yng Lvcas, Gabito Ballesteros, entre otros.

¿Cómo ver en vivo los Latin AMAS 2024?



Son varias las opciones que el público tendrá para ver esta entrega de premios en donde se verán increíbles performances y se homenajeará a Ricardo Montaner, Banda MS y Yandel .

Puedes asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir tus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año.

Si no puedes acudir a Las Vegas podrás ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univision, UNIMÁS y Galavisión con el especial Noche de Famosos .

La plataforma de streaming, ViX, transmitirá en su versión gratuita dicho pre-show y en la de suscripción veremos la entrega de premios completa.

Del lunes 22 y hasta el jueves 25 de abril disfruta de los livestreams que habrá en YouTube y las redes sociales de Univision y Latin LAMAs con información exclusiva del evento e imágenes backstage. Consulta los horarios AQUÍ.

En el sitio oficial de Latin AMAs 2024 puedes seguir el minuto a minuto, ver fotos exclusivas y videos sobre lo más sobresaliente de la noche, además de seguir el ranking de los artistas más ganadores. Tenemos todo para que disfrutes de esta celebración.