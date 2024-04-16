Latin American Music Awards 2024: Carin León está nominado en la categoría Artista Del Año

Carin León se ha convertido en uno de los nuevos cantantes mexicanos con mayor crecimiento en los últimos años y para la noche entrega de los Latin American Música Awards compite dentro de la categoría de Artista del Año, misma que comparte junto a Bad Bunny, Eslabón Armado, Feid, Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Shakira.

¿En qué categorías de Latin AMAs 2024 está nominado Carín León?

Además, el originario de la ciudad mexicana de Hermosillo compite en otras cinco categorías, Canción del año por ‘Según Quién’, tema que grabó junto a Maluma, por el mismo tema también destaca en Colaboración del año.

Por su producción ‘Colmillo de Leche’ compite en Álbum del Año y Álbum Regional Mexicano, además destacan Mejor Artista Regional Mexicano y Mejor Canción Regional Mexicano por ‘Indispensable’. Aquí puedes consultar la lista completa de nominados.

Latin American Music Awards 2024: Noche de Famosos y artistas que cantarán en la novena edición



La antesala de la premiación se llamará Noche de Famosos , un espacio en el que por primera vez se podrá ver todo lo que pasa detrás de bambalinas. Los conductores serán Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y Yayis Villarreal.

Iniciará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX y el público tendrá acceso al punto donde llegarán las estrellas, el backstage, los camerinos y también habrá el esperado análisis de la moda que visten los artistas esa ocasión.

Una hora despúes dará inicio la fiesta que tendrá a Thalía, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce como conductores con un gran elenco de artistas confirmados . Entre los cantantes que estarán en este escenario se encuentran Marc Anthony, Peso Pluma, Justin Quiles, Farruko, Sergio George, Zhamira Zambrano, Nacho, entre otros.

No te pierdas esta celebración pues tendremos lanzamientos mundiales de temas, pero también el debut de muchos artistas en nuestro escenario. Además, Banda MS, Ricardo Montaner y Yandel serán las figuras homenajeadas de este año .

¿Cómo ver la fiesta de los Latin AMAs 2024?

El público que lo desee puede asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir sus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año. Apresúrate porque las localidades se acaban.

Si no puedes acudir a Las Vegas puedes ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univisión, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Pero no solo eso, en el sitio oficial de Latin AMAs 2024 puedes seguir el minuto a minuto, ver fotos exclusivas y videos sobre lo más sobresaliente de la noche, además de seguir el ranking de los artistas más ganadores