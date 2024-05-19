¿Consagrados o Herederos?: Esta noche a las 10P/9C conoceremos al equipo ganador de Juego de Voces

El desenlace de la batalla musical Juego de Voces que desató una sana rivalidad entre cantantes famosos y sus hijos llegará a su fin esta noche en su horario especial a las 10P/9C por Univision. Será una verdadera fiesta pues con motivo de la final se contará con la presencia de grandes invitados con performances que quedarán en el recuerdo de todos.

Los ‘Consagrados’ y los ‘Herederos’ , los dos equipos que protagonizaron los duelos más divertidos y emotivos de la televisión hispana, conocerán quién se llevará el trofeo pero sobre todo sabrán cuál de todas las fundaciones que apoyaron a lo largo de la temporada recibará el premio económico de 50 mil dólares.

Sus voces estuvieron en juego en cada uno de estos retos que, además de comprobar sus talentos para la música y el canto, permitieron conocer mejor a cada uno de los participantes. El refrán ‘De tal palo tal astilla’, nunca había estado mejor ejemplificado.

¿Qué veremos en la gran final de Juego de Voces?



Este domingo se sumarán los puntos que logren esta última gala a los puntos acumulados a lo largo de estas semanas y después de participar en duelos como ‘La Tuya Contra la Mía’, ‘Te la Dedico’, ‘Batalla de Géneros’ o simplemente por ser parte de las dinámicas de la ‘Mesa de Juegos’.

También sabremos cómo es que se elegirá a la fundación que recibirá el gran premio económico.

No podían faltar los invitados de lujo, te encantarán los cantantes que acompañarán a los famosos y sus hijos en este final de competencia. Además, dos de ellos serán los capitanes de esta última emisión. ¡Descubre quiénes serán!

Las bromas, duelos increíbles y la alegría de Juego de Voces concluyen esta noche



Ha llegado el momento de decir adiós a la buena onda y el talento de los Consagrados y Herederos y llevarnos en la memoria los grandes recuerdos que dejaron en la mente del público.

Las sorpresas que Juego de Voces deja son demasiadas, el carisma y talento de Lucerito Mijares, Joss Álvarez, Mía Rubín, Melenie Carmona y Eduardo Capetillo Gaytán asombró a todos, cada uno ha dejado una huella en la audiencia.

En el caso de los Consagrados con Alicia Villarreal, Isabel Lascurain, Eduardo Capetillo, Manuel Mijares y Erik Rubin confirmaron las grandes estrellas que son y el amor y admiración que sienten por sus hijos.