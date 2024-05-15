Juego de Voces: Mijares y Lucerito, sus duelos, regaños y bromas más memorables en la competencia

La batalla musical de Juego de Voces desató un sinnúmero de momentos para el recuerdo, además de que permitió conocer mejor a cada uno de los participantes, su relación padres e hijos, y los hizo pasar grandes momentos gracias al canto.

Los 'Consagrados' y 'Herederos' están listos para conocer qué equipo se coronará campeón de campeones, pero también sabrán cuál de las fundaciones se llevará el premio económico . Descubre quién será el ganador este domingo 19 de mayo a las 10P/9C por Univision y mientras ese día llega, revive algunos de los mejores momentos de Mijares y Lucerito a su paso por la competencia.

PUBLICIDAD

Mijares olvidó la letra de la canción en el primer show de Juego de Voces



Mijares y su hija Lucerito fueron los primeros capitanes de la temporada y se enfrentaron en un duelo muy divertido en el que al ‘Soldado del Amor’ se le olvidó la letra de la canción 'Primera Cita’ de Carin León, dejando a todos con la boca abierta. Esa noche Lucerito cantó ‘Vivir de Amor’ de Camilo Sesto con la capa de ‘mosquetero’ de su papá.

“¿Qué te pasa escuincla?”: Mijares le reclama a Lucerito por mostrar su clóset



La hija de Mijares demostró en cada gala que ella y su papá tienen una cercana y gran relación, así que no dudó en mostrar el clóset de su papá en televisión nacional para el ‘Momento Angelical’. Con el humor que la caracteriza, la joven modeló abrigos, sacos, sombreros y zapatos muy peculiares de su papá. La ‘Heredera’ no tuvo temor y hasta llevó un par de botines para lucirlos en el escenario, todo ante la atónita mirada del 'Consagrado', quien no tardó en bromear con su 'Heredera'.

Lucerito enfrenta a su papá Mijares y lo reta a un duelo en Juego de Voces



En la segunda gala, ‘La Beba’, como la llama cariñosamente su papá, aseguró que la estrategia de Mijares para ganar puntos es decir que no se sabe la canción. Por esa razón decidió retarlo a un duelo de canto para el tercer programa, pero acompañado de un invitado “que sí se sepa la letra de la canción”.

Video Mijares y su hija Lucerito tienen una discusión en el escenario de Juego de Voces

Mamá Lucero llegó a defender a su pequeña de su papá Mijares



Fue en la tercera gala cuando el reto que Lucerito le lanzó a su papá se hizo realidad y ambos tuvieron grandes acompañantes. Ella trajo a su mamá Lucero para este enfrentamiento mientras que Mijares contó con el apoyo de su amiga Daniela Romo. El momento fue memorable, pues vimos a Lucero y Mijares convivir como la gran pareja de exesposos que son, además de que la cantante le echó en cara al ‘Soldado del Amor’ que no se sepa la letra de las canciones.

PUBLICIDAD

Juego de Voces: Lucerito le dice a sus papás “se gustan, los novios”



La 'Heredera' estuvo feliz con la presencia de sus papás en el escenario y mientras el público pedía "beso" a Mijares y Lucero, su hija se sumó diciendo "se gustan, los novios", aunque todo se trato de una broma y es resultado de la buena relación que predomina en la familia.

Mijares le reclama a Lucerito que le dejó de hablar por haberla criticado



Durante una de las actuaciones de la ‘Heredera’ en la segunda gala le tocó cantar y tocar el piano. Posterior a dicho performance, el ‘Consagrado’ le hizo una observación sobre el tono en el que cantó el tema. Al parecer el comentario no fue del agrado de la joven y, según Mijares, dejó de hablarle por varios días; confesiones que solo la batalla musical de Juego de Voces podía provocar.

Lucerito confiesa que su papá es un "superhéroe" y le dice lo mucho que lo quiere



La 'Heredera' habló de la excelente relación que mantiene con su papá, pero también hizo confesiones acerca de la personalidad de Mijares, tales como que parece "un osito que gruñe" cuando se enoja, pero también señaló que siempre que tiene un mal día sabe que puede recurrir a él.

Mijares hizo berrinche y dice que se quiere ir del show por no ganar un duelo frente a Mía



Si algo ha demostrado el 'Consagrado' a lo largo de toda la competencia es que tiene una personalidad divertida y hace bromas de todo. Mijares se enfrentó a Mía Rubín en el duelo ‘Mi Arma Secreta’ para lo cual la ‘Heredera’ contó con el apoyo de Diego Torres, mientras que él cantó con Matisse. El público decidió que Mía era la ganadora y eso no le pareció al ‘Soldado del Amor' y por eso anunció que se retiraba de la competencia.

PUBLICIDAD

Lucerito encabeza campaña subasta de artículos de los ‘Consagrados’



La ‘Heredera’ reunió a sus compañeros para hablar de todas las estrategias que han llevado a cabo los ‘Consagrados’ para ganar puntos, por lo que ella propuso subastar artículos de los papás famosos entre el público siempre y cuando los 'Herederos' ganen la temporada.

Las emociones de Lucerito a mil al ver a su comadre Mía Rubín cantarle a su mamá Andrea Legarreta



Mía Rubín se enfrentó en un duelo con Alicia Villarreal y quiso dedicarle a su mamá Andrea Legarreta la canción 'I Hace Nothing'. Se trató de un momento muy conmovedor y Lucerito se emocionó mucho, al grado de no poder contener las lágrimas.

Lucerito y Mijares se ponen a ‘perrear’ en Juego de Voces



La 'Heredera' sorprendió con sus pasos de baile para el reggaetón al cantar con Panty Cantú el tema 'Criminal'. Como era de esperarse, el hecho llamó la atención de su papá y por esa razón Lucerito lo invitó a bailar con ella este género.

Lucerito deja a su papá boquiabierto al cantar ‘La Cigarra’ con mariachi



Lucerito se enfrentó en un duelo ranchero con Alicia Villarreal y las dos cautivaron al público con sus interpretaciones. Mijares fue uno de los más emocionados por ver a su retoño cantar con mariachi el tema 'La Cigarra', el cual no es fácil por el rango vocal que requiere. El 'Consagrado' le mostró su admiración diciendo "está muy cañona está niña" y "estás loca, maestra".

PUBLICIDAD

¿A Lucerito le gusta uno de sus compañeros ‘Herederos’?