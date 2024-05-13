Juego de Voces: Todas las veces que los Capetillo conquistaron corazones por su talento y sensibilidad

Video Todas las veces que los Capetillo Gaytán nos han derretido en Juego de Voces

Aunque son rivales en el escenario de Juego de Voces ello no ha impedido que ‘Consagrados’ y ‘Herederos’ tengan momentos emocionantes, divertidos y tiernos a lo largo de la temporada. Tal es el caso de Eduardo Capetillo y su hijo Eduardo Capetillo Gaytán, quienes han dejado ver su lado más vulnerable en varias ocasiones.

Recordemos algunos de los pasajes más destacados de su participación en esta batalla de canto y no te pierdas la final de esta temporada el domingo 19 de mayo a las 10P/9C por Univision, fecha en que sabremos qué equipo fue el ganador y la causa que será ganadora del premio de 50 mil dólares .

Eduardo Capetillo conquistó a todos en Juego de Voces con su baile en ‘Felices los 4’



Durante el estreno del concurso de canto el papá Capetillo se enfrentó en el duelo ‘La Tuya Contra la Mía’ con Joss Álvarez, donde el objetivo era cantar una canción que no fuera de su época. En este caso, el hijo de Isabel Lascurain interpretó ‘Amante Bandido’ y Eduardo Capetillo cantó ‘Felices los 4’, muy a su estilo y llamando la atención de sus seguidores por sus pasos de baile.

Video Eduardo Capetillo canta 'Felices los 4', de Maluma, en su duelo contra Joss Álvarez Lascurain | Juego de Voces

Eduardo Capetillo tuvo sentimientos encontrados al ver a su hijo por primera vez en Juego de Voces



Eduardo Capetillo Gaytán vivió su primer duelo en la competencia y lo hizo frente a Erik Rubín. El primogénito Capetillo cantó ‘La Chica de Humo’ y su papá se mostró muy asombrado y emocionado por ver su desempeño, aunque señaló tener sentimientos encontrados porque también quería apoyar a su equipo de los 'Consagrados'.

Video Erik Rubín y Eduardo Capetillo Gaytán protagonizan una de las mejores batallas de rock en Juego de Voces

Juego de Voces: Eduardo Capetillo se animó a 'perrear' con Alicia Villarreal



Cuando Melenie Carmona reveló que a su mamá Alicia Villarreal le gusta bailar reggaetón se suscitó uno de los momentos más divertidos y lo fue aun más cuando Eduardo Capetillo se animó, sin titubear, a ‘perrear’ con su compañera, aunque antes de iniciar su coreografía bromeó y pidió un punto extra para su equipo.

La familia Capetillo se reunió en Juego de Voces para apoyar a sus dos participantes



Durante el duelo ‘Mi Arma Secreta’ de la segunda gala, por primera vez se enfrentaron en el escenario Eduardo Capetillo y Eduardo Capetillo Gaytán y los dos trajeron a dos grandes ‘armas’. Capetillo papá trajo a su hija Ana Paula y Eduardo Capetillo Gaytán a su mamá Biby Gaytán. Al final de la batalla aparecieron también los gemelos Manuel y Daniel. El momento fue muy especial, pues casi toda la familia completa se reunió para demostrar su cariño y apoyo, además de regalar dos grandes musicales al público.

Los Capetillo se piden perdón y hacen tremendas confesiones en Juego de Voces



Para nadie es secreto que la tercera gala fue una de las más emotivas de la temporada y los Capetillo tuvieron un gran momento, pues ambos se sentaron frente a frente y abrieron su corazón. El patriarca del clan habló de la enfermedad de visión que tuvo su hijo cuando era un pequeño, y como hubiera deseado poderle dar sus ojos; también se refirió al problema de adicciones que tuvo hace unos años y la forma en que eso lo separó de su familia. Eduardo Capetillo Gaytán aprovechó el espacio para pedirle perdón a su papá por haberlo juzgado duramente y se conmovió con las palabras que le dedicó.

Eduardo Capetillo Gaytán hizo llorar a su papá con su interpretación de 'Fallaste Corazón'



El sentimiento se apoderó de padre e hijo en la cuarta gala y todo fue porque el 'Heredero' tomó el escenario para interpretar ese tema y se enfrentó en el duelo 'La Tuya Contra La Mía' con Mijares, quien interpretó 'ADMV' de Maluma, mientras que Capetillo Gaytán optó por el tema 'Fallaste Corazón'. Eduardo Capetillo se mostró sumamente conmovido por ver a su hijo cantando y no pudo contener las lágrimas de emoción.

Los Capetillo demuestran su talento por el regional mexicano en Juego de Voces