TV SHOWS
TV SHOWS
Juego de Voces

Secretos que salen a la luz, confesiones y más del ‘Momento Angelical’ de Juego de Voces

Cada domingo Angélica Vale presenta en su sección algún pasaje desconocido de la vida de los 'Consagrados' y los 'Herederos' de Juego de Voces, pero también ha mostrado confesiones que han emocionado, al grado de las lágrimas, a más de uno. Revive aquí algunos los clips más destacados del 'Momento Angelical'.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision
Video Mijares y su hija Lucerito tienen una discusión en el escenario de Juego de Voces

Cada domingo durante Juego de Voces, Angélica Vale nos ha presentado los momentos más divertidos y también emotivos con los ‘Consagrados’ y ‘Herederos’. Gracias al denominado ‘Momento Angelical’ el público ha conocido un poco más de los participantes, descubierto secretos, romances y atestiguado confesiones conmovedoras. Aquí te mostramos algunas de ellas.

Lucerito Mijares ventila piezas únicas del guardarropa de su papá en Juego de Voces

PUBLICIDAD


El ‘Momento Angelical’ de la primera temporada estuvo protagonizado por Lucerito Mijares, quien mostró piezas del clóset de su papá. Sombreros, capas, botas, abrigos, muchos abrigos y piezas que nunca habían sido mostradas en televisión. Ahí descubrimos la chispa de Lucerito para este tipo de contenidos, mientras Mijares demostró ser el papá más alivianado, pues no le importó que 'La Beba' modelara sus modelos más exclusivos y extravagantes.

Melenie Carmona puso a 'perrear' a su mamá Alicia Villarreal en Juego de Voces

Más sobre Juego de Voces

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces


La hija de la ‘güerita consentida’ reveló algo que nadie imaginaba de su mamá, que además de preparar carne asada es buena para bailar reggaetón. Lo que nadie imaginaba es que Alicia Villarreal cedería a dar muestra de ese talento y mucho menos que su compañero Eduardo Capetillo sería su pareja de baile.

Juego de Voces: Mía Rubín reaccionó al número de novias que tuvo su papá


Angélica Vale recordó algunos momentos de las carreras de los ‘Consagrados’ y contó algunas anécdotas, pues con la mayoría de ellos tiene una gran amistad. La conductora se refirió al noviazgo de Mijares con Lucero, pero también hizo un recorrido por el historial amoroso de su amigo Erik Rubín, a quien ella calificó como todo un “rompecorazones” en su juventud.

Video Mía Rubín reacciona al historial amoroso de su papá Erik Rubín | Juego de Voces

Alicia Villarreal se arrepintió de 'perrear' con Eduardo Capetillo en Juego de Voces


La cantante le confesó a su hija qué piensa de cada uno de sus compañeros en la competencia. Por ejemplo, recordó lo atractivo que era Mijares en su juventud, “era el más guapo de todos”, pero también se refirió al momento que protagonizó con Eduardo Capetillo, cuando bailaron reggaetón, y la vergüenza que sintió al ver a Biby Gaytán después de eso.

PUBLICIDAD

Eduardo Capetillo y su hijo se piden perdón y hacen duras confesiones en Juego de Voces


Uno de los momentos más emotivos de esta temporada y que fue parte del ‘Momento Angelical’ fue cuando Eduardo Capetillo y Eduardo Capetillo Gaytán se sentaron a platicar de asuntos muy privados. El patriarca recordó lo complicado que fue ver a su hijo, siendo apenas un niño, luchar contra una enfermedad visual, pero no solo eso, también le pidió perdón por sus ausencias debido a la etapa de adicción a sustancias que vivió y que lo mantuvo alejado de su familia.

¿Pelé quiso ligar a Isabel Lascurain?: Angélica Vale revela secretos de la Pandora en Juego de Voces


Algunos de los romances de la cantante quedaron expuestos en el ‘Momento Angelical’ de la quinta gala, y su hijo Joss Álvarez se mostró muy interesado en saber más del pasado amoroso de su mamá. Isabel Lascurain confesó que Pelé la invitó a salir, que David Copperfield coqueteó con ella, salió en varias ocasiones con Laureano Brizuela y habló de su amistad con Luis Miguel.

Relacionados:
Juego de VocesAngélica ValeIsabel LascurainJoss ÁlvarezMelenie CarmonaAlicia VillarrealLucero MijaresMijaresEduardo Capetillo Jr.Eduardo Capetillo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD