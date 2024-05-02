Secretos que salen a la luz, confesiones y más del ‘Momento Angelical’ de Juego de Voces

Video Mijares y su hija Lucerito tienen una discusión en el escenario de Juego de Voces

Cada domingo durante Juego de Voces , Angélica Vale nos ha presentado los momentos más divertidos y también emotivos con los ‘Consagrados’ y ‘Herederos’. Gracias al denominado ‘Momento Angelical’ el público ha conocido un poco más de los participantes, descubierto secretos, romances y atestiguado confesiones conmovedoras. Aquí te mostramos algunas de ellas.

Lucerito Mijares ventila piezas únicas del guardarropa de su papá en Juego de Voces

PUBLICIDAD



El ‘Momento Angelical’ de la primera temporada estuvo protagonizado por Lucerito Mijares, quien mostró piezas del clóset de su papá. Sombreros, capas, botas, abrigos, muchos abrigos y piezas que nunca habían sido mostradas en televisión. Ahí descubrimos la chispa de Lucerito para este tipo de contenidos, mientras Mijares demostró ser el papá más alivianado, pues no le importó que 'La Beba' modelara sus modelos más exclusivos y extravagantes.

Melenie Carmona puso a 'perrear' a su mamá Alicia Villarreal en Juego de Voces



La hija de la ‘güerita consentida’ reveló algo que nadie imaginaba de su mamá, que además de preparar carne asada es buena para bailar reggaetón. Lo que nadie imaginaba es que Alicia Villarreal cedería a dar muestra de ese talento y mucho menos que su compañero Eduardo Capetillo sería su pareja de baile.

Juego de Voces: Mía Rubín reaccionó al número de novias que tuvo su papá



Angélica Vale recordó algunos momentos de las carreras de los ‘Consagrados’ y contó algunas anécdotas, pues con la mayoría de ellos tiene una gran amistad. La conductora se refirió al noviazgo de Mijares con Lucero, pero también hizo un recorrido por el historial amoroso de su amigo Erik Rubín, a quien ella calificó como todo un “rompecorazones” en su juventud.

Video Mía Rubín reacciona al historial amoroso de su papá Erik Rubín | Juego de Voces

Alicia Villarreal se arrepintió de 'perrear' con Eduardo Capetillo en Juego de Voces



La cantante le confesó a su hija qué piensa de cada uno de sus compañeros en la competencia. Por ejemplo, recordó lo atractivo que era Mijares en su juventud, “era el más guapo de todos”, pero también se refirió al momento que protagonizó con Eduardo Capetillo, cuando bailaron reggaetón, y la vergüenza que sintió al ver a Biby Gaytán después de eso.

PUBLICIDAD

Eduardo Capetillo y su hijo se piden perdón y hacen duras confesiones en Juego de Voces



Uno de los momentos más emotivos de esta temporada y que fue parte del ‘Momento Angelical’ fue cuando Eduardo Capetillo y Eduardo Capetillo Gaytán se sentaron a platicar de asuntos muy privados. El patriarca recordó lo complicado que fue ver a su hijo, siendo apenas un niño, luchar contra una enfermedad visual, pero no solo eso, también le pidió perdón por sus ausencias debido a la etapa de adicción a sustancias que vivió y que lo mantuvo alejado de su familia.

¿Pelé quiso ligar a Isabel Lascurain?: Angélica Vale revela secretos de la Pandora en Juego de Voces