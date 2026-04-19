Juego de Voces Juego de Voces 2026: Estos son los artistas que nos harán vibrar en el quinto programa Este domingo tendremos en el escenario a una dupla que han conquistado a toda Latinoamérica con su voz y enorme carisma

Video José Luis Roma con Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey interpretan ‘Borracho de amor’

¡Cómo vuela el tiempo! En este domingo entraremos a la quinta emisión de Juego de Voces 2026 donde además de ver duelazos, momentos que nos harán llorar, batallas entre los hermanos, también tendremos a dos invitados muy especiales.

Tanto los Consentidos como los Favoritos han tenido la oportunidad de compartir escenario con enormes artistas, que no sólo han colaborado con ellos pues han cumplido la titánica misión de sacarlos de su zona de confort.

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Estos son los invitados del quinto programa de Juego de Voces 2026

En la emisión pasada prácticamente hubo invitados en cada duelo por lo que tuvimos a Aleks Syntek, Motel, Los Sebastianes, La Original Banda el Limón, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, La Sonora Dinamita de Lucho Argain, Super Lamas y El Mimoso.

En esta ocasión, para el quinto programa del reality, llegará una dupla muy querida y conocida en México. Una de las pistas es que se trata de dos hombres, exvocalistas de una de las agrupaciones del regional mexicano más conocidas.

Para ser más específicos: los dos tienen voces emblemáticas y fueron vocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, en etapas muy distintas de la banda. Así es, se trata de Josi Cuen y Jorge Medina, que armaron su dueto y con su gira han conquistado miles de corazones.

Estos dos enormes cantantes invadirán el escenario de Juego de Voces: Hermanos y Rivales y nos harán sentir la música junto a los Favoritos y los Consentidos con sus más grandes éxitos ¿Listos para verlos en acción?

Imagen TelevisaUnivision