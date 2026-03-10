juego de voces ¿Cambiarán las reglas en ‘Juego de Voces’ 2026? Esto es lo que debes saber El estreno de la nueva temporada del exitoso reality musical está cada vez más cerca y muchos fans se preguntan si la dinámica del programa tendrá cambios este año.

Video Ellos son la primera pareja confirmada de la tercera temporada de Juego de Voces

La tercera temporada de ‘Juego de Voces’ 2026 llegará muy pronto a la televisión y, para que no te pierdas ningún detalle antes de su lanzamiento, te contamos si habrá nuevas reglas dentro de las competencias.

En esta edición, titulada ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’, cinco parejas de hermanos famosos se enfrentarán sobre el escenario, dispuestos a demostrar su talento y llevar la rivalidad familiar al máximo.

PUBLICIDAD

Estas son las reglas de ‘Juego de Voces’ 2026

Video ¡Por fin! Ellas son las románticas hermanas de esta nueva temporada de Juego de Voces



Si eres nuevo en el reality te contamos cuáles son las reglas de ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’, y si ya eres súper fan, te recordamos cómo se realizan las competencias.

Las competencias se realizan por equipos, los cuales estarán conformados por las cuatro parejas de hermanos: Raúl y José Luis Roma, Jorge y Ernesto D'Alessio, Walo y Esteban Silvas, Camila y Alex Fernández e Isabel y Mayte Lascurain.

La pantalla de la suerte determinará a qué reto musical se enfrentarán los equipos, y el capitán de cada uno, elegirá quién de sus integrantes es el mejor para realizarlo. Los retos pueden ser de diferentes géneros musicales, solistas, en parejas o incluso en equipo.

Cada uno de los integrantes realizará su mejor interpretación de acuerdo al reto, y el público presente en el set, será quien decida qué equipo ganó el reto. El equipo que haya ganado podrá elegir un disco donde viene la cantidad de puntos que ganó.

Al finalizar el show en vivo, los equipos deberán sumar los puntos acumulados en todo el programa, en cada emisión irán acumulando puntos y en el último programa ganará el equipo que más puntos tenga.