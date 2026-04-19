Juego de Voces Juego de Voces 2026: Esto sucedió en el quinto programa del reality Esta quinta emisión resaltó la competitividad entre los Favoritos y los Consentidos y también fue sumamente emotivo

Video ¿Cuál team bailó mejor? Favoritos con ‘Claridad’ de Menudo o Consentidos con ‘No puedo más’ de Calo

Este domingo 19 de abril fuimos testigos de toda la montaña rusa de emociones que nos dio Juego de Voces 2026, donde conocimos un poco más de los Favoritos y los Consentidos y además dejaron el alma en el escenario.

Además el Te la Dedico de los capitanes nos puso la piel chinita y también nos hizo llorar por los emotivos momentos que compartieron junto a su familia para todo el público. También Josi Cuen y Jorge Medina nos hicieron cantar sus grandes éxitos.

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Esto pasó en la quinta emisión de Juego de Voces: Hermanos y Rivales

Los capitanes de esta emisión fueron Camila y Alex Fernández, que antes de arrancar los duelos ya se sentía el aire de competencia. La primera pureba fue 'Historia de una Canción' donde Esteban Silvas y Jorge D'Alessio interpretaron 'Nena'; mientras que Isabel Lascurain y Raúl Roma cantaron 'Oye'. Los Consentidos arrasaron y obtuvieron dos puntos.

El segundo fue el 'Momento Angelical' donde los Consentidos contaron los momentos más oscuros de los Favoritos, balconeando a sus hermanos. Una de las secciones más divertidas de esta quinta emisión.

El tercer duelo fue 'La que me Representa', donde Alex Fernández hizo suya 'Nada es Normal', que se la dedicó a su esposa y Mayte Lascurain se apoderó de 'Cuando Nadie Me Ve'. Los Favoritos ganaron este enfrentamiento y obtuvieron dos puntos.

En el momento de 'Te la Dedico', Camila Fernández le escribió una carta a su hermano mayor y, entre lágrimas, le cantó 'No Importa la Distancia'; por su parte, Alex interpretó 'Caballo de Palo' al lado de su mamá, América Guinart, y su sobrina, Cayetana. Esta ocasión el público no votó y declararon empate donde ambos tuvieron un punto.

En el segundo 'Momento Angelical', los Favoritos se vengaron de sus hermanos y destaparon los secretos más profundos de los Consentidos.

Después fue el 'Duelo Regional' donde Camila cantó junto a Jorge Medina el gran éxito 'El Final de Nuestra Historia', mientras que Ernesto D'Alessio interpretó 'Ya es muy Tarde' con Josi Cuen. Los Favoritos se llevaron la competencia y ganaron un punto.

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En el 'Duelo Creativo' todos participaron donde además de cantar también tuvieron que sacar sus mejores pasos de baile. Los Favoritos interpretaron 'Claridad' y los Consentidos cantaron 'No Puedo Más'. Los Favoritos ganaron nuevamente y obtuvieron un punto.

Posteriormente fue 'Porque el Público Manda', José Luis Roma y Walo Silvas cantaron entre los fans. El de Consentidos se lució con 'Mis Ojos Lloran por Ti', mientras que el de Favoritos nos hizo bailar con 'Pachuco'. El equipo de Camila Fernández ganó y obtuvieron dos puntos.

En el Duelo Final, Walo e Isabel hicieron un increíble dueto con 'Olvídame y Pega la Vuelta'. Camila y José Luis interpretaron 'Corre'. Los Consentidos nuevamente ganaron pero sólo obtuvieron un punto, por lo que no alcanzaron a los Favoritos.