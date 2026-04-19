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Juego de Voces 2026: Esto es lo que pasará en el quinto programa de hoy 19 de abril

Te contamos todos los detalles del quinto episodio del exitoso reality musical, una noche que promete sorprender al público de principio a fin.

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Por:Ana Belén Ortiz
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Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales: avance del quinto programa

La tercera temporada de ‘Juego de Voces’ 2026 continúa elevando la emoción con la llegada de su quinto programa. En cada emisión, los equipos de los Consentidos y los Favoritos entregan actuaciones memorables y se enfrentan con todo sobre el escenario para sumar puntos y acercarse a la victoria.

Así sin darnos cuenta, llegó el quinto programa, en donde se vivirán emociones al máximo, pues tras el arrasador triunfo de los Favoritos, en el cuarto programa, los Consentidos no la pondrán tan fácil y saben que cada punto es vital para ser los ganadores absolutos de la temporada.

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Las batallas musicales no se harán esperar y esta vez los Consentidos y Favoritos tendrán que darlo todo junto a un impactante dueto que ha arrasado con su estilo y potencia en los escenarios. Se trata de Josi Cuen y Jorge Medina, exintegrantes de La Banda el Limón, quienes llegarán a poner el ritmo de banda a los equipos.

El quinto programa también tendrá su toque emotivo y nostálgico con los ‘Momentos angelicales’, que ha hecho llorar a todas las parejas de hermanos.

Los Consentidos saben que este quinto programa será decisivo para poder emparejarse con los Favoritos, quienes llevan la ventaja hasta el momento con 27 puntos, o también podría alejarlos más de ellos, con miras a la gran final. ¿Qué pasará? ¿A quién le vas?

Disfruta de ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’ todos los domingos a las 8P/7C por Univisión.

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