Juego de Voces Juego de Voces 2026: Este equipo arrasó en el quinto programa del reality En esta quinta emisión los Favoritos y los Consentidos tuvieron duelos muy parejos, pero sólo uno de ellos quedó en lo más alto del marcador por dos puntos de diferencia

Video ¿Cuál team bailó mejor? Favoritos con ‘Claridad’ de Menudo o Consentidos con ‘No puedo más’ de Calo

La competencia cada vez se pone más cardíaca en Juego de Voces 2026 pues los Consentidos quieren volver a su racha ganadora, pero los Favoritos le están complicando la misión, además de que ambos se están llevando grandes sorpresas con los discos del programa.

Aunque los Consentidos iniciaron con el pie derecho el reality, desde la tercera emisión se han quedado a un paso del triunfo. Los Favoritos, por otro lado, están haciendo una mayor diferencia en el marcador y así quieren mantenerse hasta el final.

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¿Quién ganó el quinto programa de Juego de Voces: Hermanos y Rivales?

Para el primer duelo, llamado 'Historia de una Canción', Esteban Silvas y Jorge D'Alessio interpretaron 'Nena'; mientras que Isabel Lascurain y Raúl Roma cantaron 'Oye'. Los Consentidos arrasaron y obtuvieron dos puntos.

En 'La que me Representa', Alex Fernández hizo suya 'Nada es Normal' y Mayte Lascurain se apoderó de 'Cuando Nadie Me Ve'. Los Favoritos ganaron este enfrentamiento y obtuvieron dos puntos.

Camila y Alex Fernández tuvieron un momento muy emotivo en 'Te la Dedico' donde interpretaron 'No Importa la Distancia' y 'Caballo de Palo', respectivamente. En esta ocación el público no votó y se decidió que fuera empate, donde cada uno de dio sólo un punto a sus equipos.

Para el 'Duelo Regional' , Camila cantó junto a Jorge Medina el gran éxito 'El Final de Nuestra Historia', mientras que Ernesto D'Alessio interpretó 'Ya es muy Tarde' con Josi Cuen. Los Favoritos se llevaron la competencia y sumaron un punto.

En el 'Duelo Creativo' todos participaron, donde los Favoritos interpretaron 'Claridad' y los Consentidos cantaron 'No Puedo Más'. Los Favoritos se enracharon y obtuvieron un punto.

En 'Porque el Público Manda', José Luis Roma se lució con 'Mis Ojos Lloran por Ti' y Walo Silvas nos hizo bailar con 'Pachuco', sin embargo, gustó más la presentación de los Consentidos y ganaron dos puntos.

En el Duelo Final, Walo e Isabel hicieron un increíble dueto con 'Olvídame y Pega la Vuelta'. Camila y José Luis interpretaron 'Corre'. Los Consentidos nuevamente ganaron pero sólo obtuvieron un punto.

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En esta emisión los Consentidos tuvieron 6 puntos y los Favoritos 5, pero en el marcador global quedaron 32-30 a favor del equipo del capitán Alex Fernández.

Imagen TelevisaUnivision