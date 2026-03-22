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¿Dónde ver el gran estreno de ‘Juego de Voces’ 2026 en Estados Unidos? Aquí los detalles

Disfruta del gran estreno de ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’ si te encuentras en Estados Unidos, aquí te decimos dónde y a qué hora verlo.

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Por:Ana Belén Ortiz
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Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales, estreno 22 de marzo

El escenario está listo para una de las apuestas más fuertes del entretenimiento latino en 2026. La tercera temporada de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’, llega con un formato renovado en el que cinco parejas de famosos hermanos se enfrentarán en duelos musicales cargados de emoción.

En esta nueva entrega, el reality reúne a dinastías musicales y figuras consolidadas como Jorge D’Alessio y Ernesto D’Alessio; Isabel Lascurain y Mayte Lascurain; José Luis Roma y Raúl Roma; Camila Fernández y Alex Fernández; así como Walo Silvas y Esteban Silvas, quienes protagonizarán una competencia donde el vínculo familiar será puesto a prueba sobre el escenario.

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¿Dónde ver el estreno de ‘Juego de Voces’ 2026 en Estados Unidos?

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Si te encuentras en Estados Unidos, podrás disfrutar del gran estreno de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ a través de Univisión este domingo 22 de marzo en punto de las 8P/7C.

Para esta temporada, la producción dividió a los participantes en dos equipos: ‘Consentidos’ y ‘Favoritos’, quienes se enfrentarán semana a semana.

Esto es todo lo que debes saber de Juego de Voces 2026.

El equipo ‘Consentidos’ está integrado por Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas.

Por su parte, el equipo ‘Favoritos’ lo conforman Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas.

Video Juego de Voces 2026: Tres razones para ver el gran estreno por Univision


La dinámica enfrentará directamente a hermanos contra hermanos, en una competencia donde el público en el foro será clave para decidir qué equipo suma puntos en cada show.

No te pierdas el estreno y sigue de cerca cada batalla musical. Además, te invitamos a visitar el sitio oficial de ‘Juego de Voces’, donde podrás encontrar contenido exclusivo.

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