Juego de Voces ¿Dónde ver el gran estreno de ‘Juego de Voces’ 2026 en Estados Unidos? Aquí los detalles Disfruta del gran estreno de ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’ si te encuentras en Estados Unidos, aquí te decimos dónde y a qué hora verlo.

Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales, estreno 22 de marzo

El escenario está listo para una de las apuestas más fuertes del entretenimiento latino en 2026. La tercera temporada de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’, llega con un formato renovado en el que cinco parejas de famosos hermanos se enfrentarán en duelos musicales cargados de emoción.

En esta nueva entrega, el reality reúne a dinastías musicales y figuras consolidadas como Jorge D’Alessio y Ernesto D’Alessio; Isabel Lascurain y Mayte Lascurain; José Luis Roma y Raúl Roma; Camila Fernández y Alex Fernández; así como Walo Silvas y Esteban Silvas, quienes protagonizarán una competencia donde el vínculo familiar será puesto a prueba sobre el escenario.

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¿Dónde ver el estreno de ‘Juego de Voces’ 2026 en Estados Unidos?

Juego de Voces 2026



Si te encuentras en Estados Unidos, podrás disfrutar del gran estreno de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ a través de Univisión este domingo 22 de marzo en punto de las 8P/7C.

Para esta temporada, la producción dividió a los participantes en dos equipos: ‘Consentidos’ y ‘Favoritos’, quienes se enfrentarán semana a semana.

El equipo ‘Consentidos’ está integrado por Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas.

Por su parte, el equipo ‘Favoritos’ lo conforman Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas.

Video Juego de Voces 2026: Tres razones para ver el gran estreno por Univision



La dinámica enfrentará directamente a hermanos contra hermanos, en una competencia donde el público en el foro será clave para decidir qué equipo suma puntos en cada show.