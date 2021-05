Gustavo Adolfo Infante asegura que Enrique Guzmán atenta contra la libertad de expresión al demandarlo

El periodista sostiene que el intérprete, quien también ha demandado a Frida por dañar su imagen, exige una remuneración económica y no es la primera vez que lo amenaza. "Ahora resulta que la gran gira del adiós por no sé cuántas ciudades se le echó a perder. Se le echó a perder porque la gente no lo ha de querer ver, me supongo yo", declaró Infante.