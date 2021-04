Llorando, Enrique Guzmán jura "por sus hijos" que nunca ha tocado a su nieta Frida Sofía

La tarde de este 8 de abril, Enrique Guzmán se defendió de las acusaciones de su nieta Frida Sofía, quien declaró al periodista Gustavo Adolfo Infante que el cantante la había "manoseado" cuando ella tenía 5 años. "Oír estas cosas me duelen porque no las entiendo", dijo entre lágrimas el padre de Alejandra Guzmán en el programa 'Ventaneando'.

"Cómo puede hablar así de mí cuando dos años antes decía que yo que era la maravilla y que me invitara a Miami para que me la pasara con ella, y hoy soy un degenerado que le metió la mano a los 5 años, cuando no sé ni dónde se le puede meter la mano", dijo al respecto de la entrevista que Frida dio al programa Hoy en 2019. "No sé qué hacer", agregó Enrique Guzmán.

" En mi pu... vida le he tocado el pelo a esa niña […] No he podido más que verle su cara, verla crecer, es lo único. No la he tocado nunca en mi vida. Ni de la cintura, de la mano, ni darle un beso en un cachete, hace mucho que no la veo, que no sé quién es. Nunca la he buscado con mis manos, la veo con mis ojos nada más", aseguró el cantante, de 78 años, visiblemente afectado.

Aseguró que "nunca estuvo solo con ella" y considera que ahora es "el instrumento que utilizó para hacerse más daño a ella, buscó al que más quería y dijo a ese le voy a decir que él tiene la culpa. Se está defendiendo de alguna manera".

Enrique Guzmán confesó que Frida Sofía es la nieta que "más quiere" porque "está indecisa y en un lugar donde no la entiende nadie, tendría que estar yo, y no sé cómo". Además, reiteró y juró "por sus hijos" que no tocó a la hija de Alejandra Guzmán: " No soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente".

Enrique cree que la actitud de Frida podría deberse a que Alejandra " hace poco le retiró los gastos económicos, si esa es la razón por la que le está moviendo el tapete a Frida, entonces está viendo con qué periodista se ensarta para que le den una lana para decir lo que ella quiera, o lo que el periodista quiera, y de ahí sacar dinero para vivir, supongo yo, es la única explicación que puedo encontrar en mi mente", señaló en 'Ventaneando'.

Luis Enrique Guzmán se unió a la entrevista de su padre a través de una videollamada y le mostró su apoyo incondicional: "Es muy doloroso ver a mi papá así, a mí me destroza, es obvio que (Frida) necesita ayuda y todos en la familia estamos dispuestos a darle la ayuda que necesite […] Mi papá no le hace daño a nadie, todos sus hijos, sus nietos lo conocemos perfectamente, sabemos quién es, su único defecto es que siempre te hace reír".

El empresario, quien compartió que ha tenido escaso contacto con su sobrina desde hace casi cinco años, señaló que su hija Giordana sí mantiene una relación cercana con Frida, pero sus recientes declaraciones la han afectado: "Ella también está muy triste, ahorita ya no está hablando mucho con Frida. Me dijo que no quería que Frida hablara públicamente o que dijera este tipo de cosas".

Luis Enrique también compartió que 'La Reina del Rock’ está sorprendida por las acusaciones y señalamientos de su primogénita: "Estamos asustados porque es algo que no lo esperábamos, fue un 'shock' para todos. Pobre 'Ale' porque está justo en el centro, está sufriendo porque quiere estar con su hija porque también se siente sola, no es fácil la situación que están viviendo las dos".

Enrique Guzmán interrumpió para externar su preocupación de que la cantante tenga una recaída en el alcohol: "Alejandra tiene un mes y medio sin tomar una copa, ojalá no sea este el momento como para que vuelva a tropezar", pero su hijo señaló que "no, yo la siento muy fuerte […] Ella sí está tomando terapia y le está yendo muy bien, está canalizando su energía, toma clases de baile, está pintando, se mantiene ocupada".

Finalmente, el ídolo mexicano del rock le envió un mensaje a su nieta: " No sé qué te hice, más que quererte, ojalá que lo que encuentras en mí sea alivio, y no un daño más. ¿Quieres arruinar a tu mamá?, no puedes, ¿Quieres arruinar a tu papá?, pues puede que sí porque creo que él está en Nueva York, pero a mí no, yo me voy a defender, no te preocupes".

