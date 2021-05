Enrique Guzmán advierte que "va con todo" en sus demandas contra Frida Sofía y Gustavo Adolfo Infante

El cantante llegó a la agencia especializada para la atención de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar y trató de evitar a la prensa en un principio, pero minutos después cambió de opinión. "Nada más les voy a decir una cosa, voy con todo, caiga quien caiga. Esa niña no se sale con la suya ", afirmó Enrique Guzmán.



" Tengo mucho coraje con mucha gente que me mienta la madre pensando que soy un puerco. Hay mucha gente que me molesta mucho diciéndome tonterías cuando esto no ha pasado nunca, estos son inventos de una niña", declaró el intérprete, quien ha asegurado que ni su nieta ni sus abogados tiene pruebas del presunto abuso.