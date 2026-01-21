¿Apostarías por mí? Zerboni y Marce ganan el bono de 3 mil dólares y estas son las parejas que quedan en peligro de nominación en '¿Apostarías Por Mí?' Los ánimos están a tope en la villa con los resultados del Desafío de Hombres y la Segunda Apuesta de la semana.

Tras el extenuante Desafío de Hombres ‘Me traes dando vueltas’ en ‘¿Apostarías por Mí?’ en el que ahora fueron las mujeres quienes apostaron por el buen rendimiento de sus hombres y en el que midieron qué tanto saben ellos sobre ellas. X y X fueron los grandes ganadores del desafío y quienes se llevaron el bono de 3 mil dólares.

Salvador Zerboni y Marce Ruíz ganan el bono y estas parejas podrían quedar nominadas en ‘¿Apostarías por Mí?’

Tras el triunfo de Zerboni y Marce, las dos parejas con menos dinero en el ranking, que fueron Adrián Di Monte y Nuja Amar, Laysha y El Malito, tendrán que medirse en un nuevo desafío llamado ‘En Contrapeso’, en donde mientras los hombres sostienen el peso de una mesa, la mujer tendrá que armar un rompecabezas en menos de 3 minutos.

Hasta el momento Adrián Di Monte y Nuja tienen sólo 194 dólares, mientras que Laysha y El Malito 1,990 dólares.

