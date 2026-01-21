TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Zerboni y Marce ganan el bono de 3 mil dólares y estas son las parejas que quedan en peligro de nominación en '¿Apostarías Por Mí?'

Los ánimos están a tope en la villa con los resultados del Desafío de Hombres y la Segunda Apuesta de la semana.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Los MÁS FUNADOS: Adrián Di Monte y Franco Tradardi DISCUTEN su mala fama

Tras el extenuante Desafío de Hombres ‘Me traes dando vueltas’ en ‘¿Apostarías por Mí?en el que ahora fueron las mujeres quienes apostaron por el buen rendimiento de sus hombres y en el que midieron qué tanto saben ellos sobre ellas. X y X fueron los grandes ganadores del desafío y quienes se llevaron el bono de 3 mil dólares.

Salvador Zerboni y Marce Ruíz ganan el bono y estas parejas podrían quedar nominadas en ‘¿Apostarías por Mí?’

'¿Apostarías Por Mí?'
'¿Apostarías Por Mí?'

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Hombres no soportan las vueltas y fallan en casi todas sus sumas en el desafío de '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

Hombres no soportan las vueltas y fallan en casi todas sus sumas en el desafío de '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Alan Tacher impone elegancia con sus looks en ¿Apostarías por Mí?; así ha conquistado al público
2 mins

Alan Tacher impone elegancia con sus looks en ¿Apostarías por Mí?; así ha conquistado al público

¿Apostarías por Mí?
Jim impacta y demuestra lo buen cantante que es, así le dio clases Gigi en '¿Apostarías por Mí?'
2 mins

Jim impacta y demuestra lo buen cantante que es, así le dio clases Gigi en '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares hace tremenda revelación a Brenda y le cuenta lo que no está dispuesto a soportar en ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Mario Bezares hace tremenda revelación a Brenda y le cuenta lo que no está dispuesto a soportar en ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿De qué tratará el desafío en vivo de hoy miércoles 21 de enero de '¿Apostarías por Mí?' ¡Aquí te decimos!
1 mins

¿De qué tratará el desafío en vivo de hoy miércoles 21 de enero de '¿Apostarías por Mí?' ¡Aquí te decimos!

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': ¡Hoy miércoles 21 de enero habrá segunda pareja nominada! Te contamos todo
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': ¡Hoy miércoles 21 de enero habrá segunda pareja nominada! Te contamos todo

¿Apostarías por Mí?
¿Brenda Bezares renuncia a ‘¿Apostarías por mí?’? Mario Bezares impacta al revelar qué sucedió
2 mins

¿Brenda Bezares renuncia a ‘¿Apostarías por mí?’? Mario Bezares impacta al revelar qué sucedió

¿Apostarías por Mí?
Alina rompe en llanto al saber lo que Jim habló de ella con los demás: él, entre lágrimas, también le reclama: "Se te olvida que soy un ser humano"
3 mins

Alina rompe en llanto al saber lo que Jim habló de ella con los demás: él, entre lágrimas, también le reclama: "Se te olvida que soy un ser humano"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares deja en shock por cómo luce a sus 54 años: parejas de ¿Apostarías por mí? “la chulean”
2 mins

Brenda Bezares deja en shock por cómo luce a sus 54 años: parejas de ¿Apostarías por mí? “la chulean”

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares teme que la gente piense mal de ella y Mario por lo que hicieron en ¿Apostarías por mí?: "Le bajamos dos rayas"
1 mins

Brenda Bezares teme que la gente piense mal de ella y Mario por lo que hicieron en ¿Apostarías por mí?: "Le bajamos dos rayas"

¿Apostarías por Mí?


Tras el triunfo de Zerboni y Marce, las dos parejas con menos dinero en el ranking, que fueron Adrián Di Monte y Nuja Amar, Laysha y El Malito, tendrán que medirse en un nuevo desafío llamado ‘En Contrapeso’, en donde mientras los hombres sostienen el peso de una mesa, la mujer tendrá que armar un rompecabezas en menos de 3 minutos.

PUBLICIDAD

Brenda Bezares deja en shock por cómo luce a sus 54 años: parejas de ¿Apostarías por mí? “la chulean”.

Hasta el momento Adrián Di Monte y Nuja tienen sólo 194 dólares, mientras que Laysha y El Malito 1,990 dólares.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX