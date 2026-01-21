TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares deja en shock por cómo luce a sus 54 años: parejas de ¿Apostarías por mí? “la chulean”

Adrián Di Monte y varias parejas de ¿Apostarías por mí? quedaron impactados por cómo luce Brenda Bezares, quien al escuchar los halagos, hizo una fuerte declaración.

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
add
Síguenos en Google
Video “Está impresionantemente bien”: Brenda recibe elogios por su cuerpazo

Nuja Amar se sinceró con Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí? y es que la esposa de Adrián Di Monte no se aguantó más y destacó lo espectacular que se conserva la esposa de Mario Bezares a sus 54 años.

Todo sucedió cuando la esposa de Adrián Di Monte habló de por qué hace ejercicio, afirmando que todo es resultado de una disciplina.

PUBLICIDAD

“Es por salud, todo se va embonando, el querer estar sana te va a dar disciplina y eso va a hacer que físicamente tengas resultado”, precisó.

Brenda Bezares confirmó las palabras de Nuja Amar y detalló que ella está consciente que ya vive otra etapa, pues no pretende tener el mismo cuerpo que cuando tenía 20 años.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares teme que la gente piense mal de ella y Mario por lo que hicieron en ¿Apostarías por mí?: "Le bajamos dos rayas"
1 mins

Brenda Bezares teme que la gente piense mal de ella y Mario por lo que hicieron en ¿Apostarías por mí?: "Le bajamos dos rayas"

¿Apostarías por Mí?
Nuja revela si cree que Adrián Di Monte le sería infiel; sorprenden con confesiones en '¿Apostarías por mí?': "Por temor, no por convicción"
1 mins

Nuja revela si cree que Adrián Di Monte le sería infiel; sorprenden con confesiones en '¿Apostarías por mí?': "Por temor, no por convicción"

¿Apostarías por Mí?
Alina Lozano regaña a Jim Velásquez en ¿Apostarías por mí?; Él reacciona tajante: “No me molestes”
2 mins

Alina Lozano regaña a Jim Velásquez en ¿Apostarías por mí?; Él reacciona tajante: “No me molestes”

¿Apostarías por Mí?
Así quedó la bolsa semanal de cada pareja de ¿Apostarías por mí? el 20 de enero
2 mins

Así quedó la bolsa semanal de cada pareja de ¿Apostarías por mí? el 20 de enero

¿Apostarías por Mí?
Tras fallida apuesta, René Stickler y Rubí disfrutan de una romántica cena en la Suite Diamante
3 mins

Tras fallida apuesta, René Stickler y Rubí disfrutan de una romántica cena en la Suite Diamante

¿Apostarías por Mí?
Así se vivió el primer desafío de mujeres en ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal?
3 mins

Así se vivió el primer desafío de mujeres en ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal?

¿Apostarías por Mí?
¡Lo apostó casi todo! Adrián Di Monte y Nuja Amar se quedan con poco dinero para la siguiente apuesta
2 mins

¡Lo apostó casi todo! Adrián Di Monte y Nuja Amar se quedan con poco dinero para la siguiente apuesta

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Conoce dónde está la lujosa villa del reality de parejas
1 mins

¿Apostarías por Mí?: Conoce dónde está la lujosa villa del reality de parejas

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares queda sorprendida con la habilidad de Beta para ‘tronar’ a Mario
2 mins

Brenda Bezares queda sorprendida con la habilidad de Beta para ‘tronar’ a Mario

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí?: ¿En qué consiste el primer desafío de mujeres?
2 mins

¿Apostarías por mí?: ¿En qué consiste el primer desafío de mujeres?

¿Apostarías por Mí?

Como yo les decía ayer, no puedo pretender tener mi cuerpo como cuando tenía 20, son etapas”, indicó.

Brenda Bezares deja en shock por cómo luce: la chulean

En ese momento, Nuja Amar no se aguantó más y detalló que todos están impresionados por lo guapa e impresionante que luce Brenda Bezares a sus 54 años.

Incluso, reveló que ella y varias parejas de ¿Apostarías por mí? la chulearon dentro de la villa.

Te digo algo, ayer todos te chuleamos… Ustedes se fueron a cenar, bueno se vinieron para acá, nosotros nos quedamos en la mesa y Jim dijo ‘la que está impresionantemente bien es Brenda’ y todos ‘sí’, te mantienes. No sé cuántos años tengas, pero te mantienes, te conservas increíble”, comentó,

Sonrojada, la esposa de Mario Bezares indicó que “trata de mantenerse” en forma a sus 54 años, pero que sabe que su cuerpo cambió desde la menopausia.

Yo era talla 5, hasta hace unos añitos cuando me cambió el cuerpo cuando me vino el cambio hormonal, la menopausia, ahí te cambia todo. Se vuelve más lento, metaboliza más lento, es normal y tienes que vivir las épocas, no es lo mismo cuando estás soltera, que cuando tienes hijos, por más que quieras tener el vientre plano”, sentenció.

PUBLICIDAD

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX