Brenda Bezares deja en shock por cómo luce a sus 54 años: parejas de ¿Apostarías por mí? “la chulean”

Nuja Amar se sinceró con Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí? y es que la esposa de Adrián Di Monte no se aguantó más y destacó lo espectacular que se conserva la esposa de Mario Bezares a sus 54 años.

Todo sucedió cuando la esposa de Adrián Di Monte habló de por qué hace ejercicio, afirmando que todo es resultado de una disciplina.

“Es por salud, todo se va embonando, el querer estar sana te va a dar disciplina y eso va a hacer que físicamente tengas resultado”, precisó.

Brenda Bezares confirmó las palabras de Nuja Amar y detalló que ella está consciente que ya vive otra etapa, pues no pretende tener el mismo cuerpo que cuando tenía 20 años.

“ Como yo les decía ayer, no puedo pretender tener mi cuerpo como cuando tenía 20, son etapas”, indicó.

Brenda Bezares deja en shock por cómo luce: la chulean

En ese momento, Nuja Amar no se aguantó más y detalló que todos están impresionados por lo guapa e impresionante que luce Brenda Bezares a sus 54 años.

Incluso, reveló que ella y varias parejas de ¿Apostarías por mí? la chulearon dentro de la villa.

“ Te digo algo, ayer todos te chuleamos… Ustedes se fueron a cenar, bueno se vinieron para acá, nosotros nos quedamos en la mesa y Jim dijo ‘la que está impresionantemente bien es Brenda’ y todos ‘sí’, te mantienes. No sé cuántos años tengas, pero te mantienes, te conservas increíble”, comentó,

Sonrojada, la esposa de Mario Bezares indicó que “trata de mantenerse” en forma a sus 54 años, pero que sabe que su cuerpo cambió desde la menopausia.

“ Yo era talla 5, hasta hace unos añitos cuando me cambió el cuerpo cuando me vino el cambio hormonal, la menopausia, ahí te cambia todo. Se vuelve más lento, metaboliza más lento, es normal y tienes que vivir las épocas, no es lo mismo cuando estás soltera, que cuando tienes hijos, por más que quieras tener el vientre plano”, sentenció.

