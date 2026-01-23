¿Apostarías por mí? ¡Viernes de fiesta en '¿Apostarías por Mí?'!: Te contamos qué temática tendrá Este viernes 23 de enero se vivirá la primera fiesta temática dentro de la villa. ¿Se calmarán los ánimos?

Video Nuja MOLESTA con Adrián Di Monte por no dejarla jugar a su manera

¡Que comience la fiesta! Tras las últimas tensiones dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’, las 12 parejas podrán relajarse un poco y disfrutar de la primera fiesta temática, que tendrá una temática tentadora.

Las parejas han demostrado que e l último cara a cara dejó los ánimos muy encendidos, por lo que una fiesta podría calmarlos y unirlos, o ¿separarlos más?

PUBLICIDAD

Los siete pecados capitales entrarán a la villa de ‘¿Apostarías por Mí?

Video Zerboni ESTALLA en furia por la TRAICIÓN de Raúl



Esta primera fiesta tendrá como tema principal los sietes pecados capitales: Lujuria, gula, avaricia, pereza, envidia, ira y soberbia.

Por lo que todo el espacio estará decorado con tonos intensos como el rojo y el dorado, combinando velas, espejos, cortinas de terciopelo y elementos dramáticos que crearán una atmósfera sofisticada, sensual y ligeramente oscura. ¿Estos detalles lograrán cambiar el humor de las parejas?

Cada rincón de la fiesta representará un pecado: una zona con cocteles elaborados y comida abundante para la gula ; espacios lujosos y sugerentes para la lujuria; y objetos de poder y brillo para la avaricia.

Las parejas serán libres de lucir sus atuendos más sensuales y provocadores, para que logren explorar su lado más atrevido.

'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.