Brenda Bezares admite sentirse vencida y le dice tajante a Mario: “No vamos a ganar”
Durante una conversación con Mario, Brenda expresó que se siente derrotada y que ya no cree posible que logren llevarse la victoria en el reality.
Tras no conseguir el pase directo a la final de '¿Apostarías por Mí?,' Brenda Bezares fue quien más resintió el resultado. La participante mostró su decepción y aseguró sentirse en desventaja frente a las demás parejas del programa, que considera más jóvenes que ella y Mario.
Yo estoy muy enojada, si yo me hubiera puesto hacer la prueba del agua, me hubiera ma… ¿para qué?.. y luego nos dicen, no hicieron la del martes, la del miércoles, mejor dime que valgo m… mejor córreme, mejor escúpeme, eres la peor, hiciste el peor tiempo, pues mejor dime que ya.. Mejor porqué no sacan el premio y se los dan, porque lo hacen muy bien y son muy buenos atletas, pero si fuera de atletas, yo le aplaudo y les doy el premioBrenda Bezares
Ante el enojo de Brenda, Mario le pidió tranquilizarse, ya que consideró que como estaba enojada, podía decir muchas cosas que no quisiera decir en ese momento.
Vamos a bajarle y deja de estar diciendo cosas que ya no podemos decir, pro favor, que ya no digas nada, y menos en contra de arriba, por favor, mejor vamos a callarnos un ratoMario
Sin embargo, Brenda insistió en su molestia y le dijo tajante que no cree que vayan a ganar el reality.
No estoy diciendo nada en contra, estoy diciendo lo que yo pienso… ¡No vamos a ganar Bezares entiéndelo!Brenda
Mario simplemente le contestó que era una mujer de poca fe, por no creer que puedan ganar.
Brenda trató de tranquilizarse, sin embargo, remató diciéndole a las demás parejas de Team Pueblo, que les hubiera encantado llegar a la final, a manera de despedida.
Pues ni modo chicos… nos hubiera encantado llegar a la finalBrenda Bezares
Este viernes 13 de marzo Mario, Brenda Bezares y Ale y Beta, se medirán en votos del público para definir qué pareja llega a la final y cuál queda eliminada. ¡Vota por tu pareja favorita!
