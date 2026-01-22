¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: Vota para salvar a tu pareja favorita nominada En tu poder está decidir cuál de las parejas nominadas quieres que continúe dentro del reality show

Video Raúl y Laura van CONTRA Franco y Breh por ser de LOS MÁS FUERTES

La primera semana de ‘¿Apostarías por Mí?’ arrancó con gran éxito y desde sus primeros días pudimos conocer a las tres primeras parejas en ser nominadas para abandonar la villa del reality show.

Es en tus manos en quien está el poder de salvar a tu favorita y decidir quién continúa en la contienda; recuerda que el voto es positivo.

Las tres parejas nominadas esta semana son:

- Alina Lozano y Jim Velásquez

- Adrián Di Monte y Nuja Amar

- Laysha y El Malito

Una de ellas abandonará la villa este próximo domingo en punto de las 7:00 p.m. por ViX, Univision y Las Estrellas.

Este es el proceso para votar en ‘¿Apostarías por Mí?’

- De jueves a domingo tú puedes votar y salvar a tu pareja favorita.

- Descarga la app de vix, es gratis.

- Ingresa a la app de ViX en la sección de ¿Apostarías por mi? o utiliza el código QR que aparecerá durante el Show, el Pre-Show y el Post-Show.

- Haz clic en la sección "Votar"

- Selecciona a la pareja que quieres salvar.

- Haz clic en "Enviar voto".

Y recuerda que con tu suscripción a ViX Premium puedes votar hasta 10 veces por tu pareja favorita.

