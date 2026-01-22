TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Vota para salvar a tu pareja favorita nominada

En tu poder está decidir cuál de las parejas nominadas quieres que continúe dentro del reality show

Por:Univision
Video Raúl y Laura van CONTRA Franco y Breh por ser de LOS MÁS FUERTES

La primera semana de ‘¿Apostarías por Mí?’ arrancó con gran éxito y desde sus primeros días pudimos conocer a las tres primeras parejas en ser nominadas para abandonar la villa del reality show.

Es en tus manos en quien está el poder de salvar a tu favorita y decidir quién continúa en la contienda; recuerda que el voto es positivo.

VOTA AQUÍ POR TU PAREJA FAVORITA DE ‘¿APOSTARÍAS POR MÍ?’

Las tres parejas nominadas esta semana son:

- Alina Lozano y Jim Velásquez

- Adrián Di Monte y Nuja Amar

- Laysha y El Malito

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?
Imagen TelevisaUnivision

Una de ellas abandonará la villa este próximo domingo en punto de las 7:00 p.m. por ViX, Univision y Las Estrellas.

Este es el proceso para votar en ‘¿Apostarías por Mí?’

- De jueves a domingo tú puedes votar y salvar a tu pareja favorita.
- Descarga la app de vix, es gratis.
- Ingresa a la app de ViX en la sección de ¿Apostarías por mi? o utiliza el código QR que aparecerá durante el Show, el Pre-Show y el Post-Show.
- Haz clic en la sección "Votar"
- Selecciona a la pareja que quieres salvar.
- Haz clic en "Enviar voto".

Y recuerda que con tu suscripción a ViX Premium puedes votar hasta 10 veces por tu pareja favorita.

Entra al sitio oficial de ‘¿Apostarías por Mí?’ para enterarte de todo lo que viven las parejas dentro de la villa.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

