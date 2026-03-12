¿Apostarías por mí? ¡Mario y Brenda y Ale y Beta necesitan tu apoyo! VOTA por la pareja que quieres ver en la gran final de ¿Apostarías por Mí? Team Pueblo no logró llegar junto a la gran final y dos parejas buscarán mantenerse en la competencia por el voto del público

Video Brenda y Mario se sienten en desventaja para poder ser finalistas

A sólo unos días de la gran final de ¿Apostarías por Mí?, cinco parejas llegaron con la ilusión de instalarse en el último día de competencia, pero tuvieron que someterse a varios desafíos para ganar su lugar.

Todos pensaron que se definiría el ganador hasta el domingo, pero no tenían contemplado que sólo había cuatro lugares para los finalistas y, por ende, todavía habrá una octava pareja eliminada. Los desafíos determinaron a los tres primeros y el público decidirá quién se va de la competencia.

¡Team Pueblo no lo logra! Ale, Beta, Mario y Brenda se medirán en votos para permanecer en ¿Apostarías por Mí?

Desde el lunes hubo una serie de desafíos, el primero era para que las parejas sumaran un poco más dinero a su bolsa acumulada. Pero a partir del martes, todos se enfrentaron a complejos desafíos para convertirse en finalistas.

La primera pareja finalista fue la de Laysha y 'El Malito', por lo que desde ese día dejaron de competir. La segunda fueron Rubí y René, después de que la actriz fuera la única en completar uno de los desafíos más complicados de toda la temporada.

Llegamos a un último desafío y ese sería lo que definiría a la tercera pareja finalista. Con una diferencia de tres segundos, Nuja y Adrián triunfaron en El Parque, por lo que aseguraron su lugar en la final.

Esto quiere decir que entre Alejandra y Beta y Mario y Brenda se quedarán con el último pase a la final, pero uno de ellos tendrá que despedirse de la competencia, a sólo unos días de alcanzar la gloria.

La pareja que más votos tenga se convierte en la cuarta finalista; la que menos apoyo reciba se vuelve la octava pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?

Así puedes votar por tu pareja favorita para llegar a la gran final de ¿Apostarías por Mí?

¡No bajes la guardia y apoya a tu favorito! El público ya puede votar por su pareja favorita y aquí te contamos el paso a paso para ejecer TU VOTO:

- Desde hoy hasta el próximo domingo puedes votar y salvar a tu pareja favorita.

- Descarga la app de ViX, es gratis.

- Ingresa a la app de ViX en la sección de ¿Apostarías por Mí? o utiliza el código QR que aparecerá durante el Show, el Pre-Show y el Post-Show.

- Haz clic en la sección "Votar"

- Selecciona a la pareja que quieres salvar.

- Haz clic en "Enviar voto".

No te pierdas la SEMANA FINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!