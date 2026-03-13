TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Ale y Beta se quiebran tras quedarse cerca de ser finalistas; Team Rebelión los trata de consolar: "todo puede cambiar"

Team Pueblo no logra su sueño de llegar juntos a la final, pero Beta y Ale estuvieron a punto de convertirse en finalistas

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Así REACCIONARON Ale, Beta, Mario y Brenda al conocer que Adrián y Nuja eran FINALISTAS

Esta última semana de ¿Apostarías por Mí? ha estado llena de emociones, pues tras dos meses de aislamiento y vigilancia continua, cinco parejas están a punto de salir de la villa y hacer realidad su sueño de ganar miles de dólares.

Sin embargo, sólo cuatro podrán llegar a la gran final y otra más será eliminada. Además, y recordando la premisa del reality, sólo una de ellas podrá ganarse el dinero que lograron conseguir durante su estadía en la villa.

Alejandra y Beta están devastados por quedarse a tres segundos de ser finalistas

Tres parejas ganaron su lugar a través de diversos desafíos, donde los dos primeros que se instalaron en la placa del honor fueron Laysha, 'El Malito', Rubí y René, por lo que quedaron libres dos espacios más.

Este jueves, en vez del Cara a Cara, nuevamente hubo un desafío de parejas, para que una dupla adquiriera su valioso pase como finalistas. Las tres parejas que estaban buscando su lugar en la final, pasaron la prueba, por lo que todo se definió por tiempos.

Mario y Brenda fueron los que más tardaron en finalizar el desafío, por lo que no tuvieron grandes oportunidades de colarse a la final. Sin embargo, Adrián, Nuja, Beta y Ale hicieron tiempos extraordinarios y ambos estaban con un pie para ganar su pase de finalistas.

No obstante, hubo una mínima diferencia de sólo 3 segundos entre una prueba y otra, por lo que 'Los Bebitos' se quedaron sin su lugar en la final, y ahora tendrán que medirse frente a los Bezares con los votos del público.

La noticia, por supuesto, fue devastadora para Ale y Beta, que no pudieron ocultar su tristeza de haber estado tan cerca de ganar su pase y, además, cumplir el sueño de que todo Team Pueblo llegara junta a la final.

Adrián y Nuja, que se consolidaron como la tercera pareja finalista, junto a René y Rubí, empezaron a hacer sus hipótesis, diciendo que tal vez cambien las reglas y ahora se defina como quinto, cuarto, tercer lugar, en vez de que haya un eliminado.

No es consuelo ridículo. Es real.
Rubí Cardozo


Beta era el que más se mostró decaído ante la situación y no pudo articular palabras durante unos minutos, pues además de poder ser eliminado de la competencia, también se enfrenta a uno de sus mejores amigos del reality.

Es que siempre nos quedamos ahí (al filo).
Beta Mejía


René quiso consolarlo, diciendo que todo podría dar un giro y tal vez tenga razón Adrián y los cinco lleguen a ser finalistas.

Chicos, todo puede cambiar.
René Strickler


Ale y Beta están conscientes de que los Bezares son muy fuertes y la competencia con el público no será nada fácil, aunque admitieron que se sienten felices de haber llegado tan lejos y, si es que los fans así lo deciden, se van muy contentos del reality.

No te pierdas la SEMANA FINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

