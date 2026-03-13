TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario Bezares hace petición a Beta con voz entrecortada ante posibilidad de no llegar a la final

Mario Bezares habló con Beta y Alejandra tras destaparse que una de las parejas podría no llegar a la final de ¿Apostarías por mí?

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
add
Síguenos en Google
Video Así REACCIONARON Ale, Beta, Mario y Brenda al conocer que Adrián y Nuja eran FINALISTAS

Tras enterarse que Adrián Di Monte y Nuja pasaron a la gran final de ¿Apostarías por mí?, Mario Bezares conmovió con las palabras que le dedicó a Beta y Alejandra.

Con voz entrecortada y visiblemente emocionado, el esposo de Brenda Bezares le hizo una inesperada petición a la pareja ante la posibilidad de que una no llegue a la final.

PUBLICIDAD

Mario Bezares hace petición a Beta casi llorando

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Mayito quiere a todo Team Pueblo en la final de '¿Apostarías por mí?' y, sin tapujos, hace petición: "No se va nadie"
2 mins

Mayito quiere a todo Team Pueblo en la final de '¿Apostarías por mí?' y, sin tapujos, hace petición: "No se va nadie"

¿Apostarías por Mí?
René Strickler revela, por fin, cómo reaccionaron sus hijos mayores a su divorcio; hace confesión sobre Rubí
2 mins

René Strickler revela, por fin, cómo reaccionaron sus hijos mayores a su divorcio; hace confesión sobre Rubí

¿Apostarías por Mí?
Brenda no está dispuesta a convivir con los de Rebelión: asegura que nunca conoció la hipocresía tan de cerca
2 mins

Brenda no está dispuesta a convivir con los de Rebelión: asegura que nunca conoció la hipocresía tan de cerca

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares admite sentirse vencida y le dice tajante a Mario: “No vamos a ganar”
2 mins

Brenda Bezares admite sentirse vencida y le dice tajante a Mario: “No vamos a ganar”

¿Apostarías por Mí?
Ale y Beta se quiebran tras quedarse cerca de ser finalistas; Team Rebelión los trata de consolar: "todo puede cambiar"
3 mins

Ale y Beta se quiebran tras quedarse cerca de ser finalistas; Team Rebelión los trata de consolar: "todo puede cambiar"

¿Apostarías por Mí?
Mario y Brenda Bezares rompen en llanto tras quedarse sin pase directo a la final: ‘No se me hizo nada justo’
3 mins

Mario y Brenda Bezares rompen en llanto tras quedarse sin pase directo a la final: ‘No se me hizo nada justo’

¿Apostarías por Mí?
¡Mario y Brenda y Ale y Beta necesitan tu apoyo! VOTA por la pareja que quieres ver en la gran final de ¿Apostarías por Mí?
2 mins

¡Mario y Brenda y Ale y Beta necesitan tu apoyo! VOTA por la pareja que quieres ver en la gran final de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Rebelión a la final! Adrián y Nuja se convierten en la tercera pareja finalista de ¿Apostarías por Mí?
2 mins

¡Rebelión a la final! Adrián y Nuja se convierten en la tercera pareja finalista de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
'El Malito' hace inesperada promesa si triunfa en el reality con Laysha: "A lo Lupillo Rivera"
2 mins

'El Malito' hace inesperada promesa si triunfa en el reality con Laysha: "A lo Lupillo Rivera"

¿Apostarías por Mí?
Así se vivió 'El Parque', el desafío que definirá a la tercera pareja finalista de ¿Apostarías por Mí?
2 mins

Así se vivió 'El Parque', el desafío que definirá a la tercera pareja finalista de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?

En la villa, Mario Bezares se sinceró y destacó con voz entrecortada que “no quería que eso pasara” ante la posibilidad de que una de las parejas no logre llegar a la final.

Yo no quería que pasara esto, de verdad saben que los amamos, los adoramos, tenemos un 50 y 50 nenes lindos”, indicó.

El comediante hizo una tajante confesión frente a Beta y Alejandra, a quienes les hizo una inesperada petición.

Ahorita acabamos de hablar y con todo mi amor y con todo esto, yo no voy a andar haciendo alarde de que ‘voten, voten, voten’... Ya hablamos, háganlo ustedes, yo con todo mi respeto va a ser lo que tenga que pasar y lo que tenga que suceder”, comentó.

Mario Bezares detalló que él no pedirá votos por respeto a Beta y Alejandra, afirmando que su mayor triunfo fue su amistad.

“No es porque les diga, sino simplemente es un respeto de amigo no estar así de ‘voten y vengan’, no somos así. Así es esto de las canicas, acuérdense que es un juego, acuérdense que estamos para esto… Esto es nuestro mejor triunfo, nuestra amistad”, sentenció.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX