¿Apostarías por mí? Mario Bezares hace petición a Beta con voz entrecortada ante posibilidad de no llegar a la final Mario Bezares habló con Beta y Alejandra tras destaparse que una de las parejas podría no llegar a la final de ¿Apostarías por mí?

Video Así REACCIONARON Ale, Beta, Mario y Brenda al conocer que Adrián y Nuja eran FINALISTAS

Tras enterarse que Adrián Di Monte y Nuja pasaron a la gran final de ¿Apostarías por mí?, Mario Bezares conmovió con las palabras que le dedicó a Beta y Alejandra.

Con voz entrecortada y visiblemente emocionado, el esposo de Brenda Bezares le hizo una inesperada petición a la pareja ante la posibilidad de que una no llegue a la final.

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Mario Bezares hace petición a Beta casi llorando

En la villa, Mario Bezares se sinceró y destacó con voz entrecortada que “no quería que eso pasara” ante la posibilidad de que una de las parejas no logre llegar a la final.

“ Yo no quería que pasara esto, de verdad saben que los amamos, los adoramos, tenemos un 50 y 50 nenes lindos”, indicó.

El comediante hizo una tajante confesión frente a Beta y Alejandra, a quienes les hizo una inesperada petición.

“ Ahorita acabamos de hablar y con todo mi amor y con todo esto, yo no voy a andar haciendo alarde de que ‘voten, voten, voten’... Ya hablamos, háganlo ustedes, yo con todo mi respeto va a ser lo que tenga que pasar y lo que tenga que suceder”, comentó.

Mario Bezares detalló que él no pedirá votos por respeto a Beta y Alejandra, afirmando que su mayor triunfo fue su amistad.

“No es porque les diga, sino simplemente es un respeto de amigo no estar así de ‘voten y vengan’, no somos así. Así es esto de las canicas, acuérdense que es un juego, acuérdense que estamos para esto… Esto es nuestro mejor triunfo, nuestra amistad”, sentenció.

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