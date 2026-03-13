¿Apostarías por mí? Mayito quiere a todo Team Pueblo en la final de '¿Apostarías por mí?' y, sin tapujos, hace petición: "No se va nadie" Luego del triunfo de Nuja y Adrián, Beta y Ale y Mayito y Brenda se disputan el último pase a la final de '¿Apostarías por mí?'.

Video #TeamPuebloALaFinal Ale y Mario piden a LA VILLA llevarlos juntos a la final

Mayito trató de reconformar a su equipo luego del triunfo de Nuja y Adrián y la inminente posibilidad de que una pareja de Team Pueblo abandone La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

Y es que el último pase a la final estará disputado entre Mario y Brenda y Beta y Alejandra, después de que Nuja y Adrián se convirtieran en la tercera pareja finalista.

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"Aquí la esencia es esta (el amor), es eso lo que proyectas, el reírnos, el gozar, el disfrutarnos, ca*ados de la risa todo el tiempo. Claro, tuvimos algunas bajas porque esto es agotador, no podemos estar todo el día (riéndonos), somos humanos... pero la mayor parte, somos reales", expresó.

Brenda coincidió con las palabras de su esposo y aseguró que el equipo contrario se siente falso.

"A veces hacen comentarios que los siento tan fuera de lugar. Probablemente yo esté predispuesto a estar escuchando así, pero no creo estar tan equivocado si ustedes también lo sienten", agregó Mario.

Mayito invitó a su team a sentirse orgullosos de lo que hicieron a lo largo del reality y a afrontar lo que sea que venga con la frente en alto.

"Lo que sí les tengo que decir es que tenemos que tener la frente muy en alto, punto. Lo que vaya a pasar tiene que ser con la frente muy en alto, orgullosos y felices", manifestó.

Prometió a su team una amistad que traspasará el reality y auguró que a todos les esperan cosas extraordinarias afuera.

"Lo que les puedo decir es que los amo, los adoro y mi amistad es para toda la vida. Los voy a ver triunfar, no saben lo que les espera allá afuera, cosas increíblemente bellas", dijo.

Alejandra pidió a su público que siguieran apoyando al Team Pueblo para la gran final, pese a que una de las parejas tendrá que despedirse.

"Ya sabemos que no va a suceder, pero ahora con más ganas sigan escribiendo Team Pueblo a la final, para que también La Villa sienta que el público quería al Team Pueblo en la final", solicitó.

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Mayito pidió que no se perdiera la esperanza y propuso a La Villa que ninguna pareja saliera y que las cinco se fueran a la final.

"O saben qué, los cinco se van a la gran final. Hay tantas cosas tan bellas, puede ser, ¿por qué no? Porque tiene que ser completamente vencidos. Debe haber un luz de 'saben qué chavos, no se va nadie'. Esto es un sube y baja bien c*brón de emociones, esto es solo para locos", expresó.

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