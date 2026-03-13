TV SHOWS
Mario y Brenda Bezares rompen en llanto tras quedarse sin pase directo a la final: ‘No se me hizo nada justo’

La querida pareja no pudo ocultar su tristeza al enterarse de que no obtuvieron el pase directo a la final, por lo que ahora deberán enfrentarse en la votación contra Ale y Beta para seguir en la competencia.

Ana Belén Ortiz
Video Mario y Brenda por fin se divierten en un Desafío

Aunque Mario y Brenda Bezares lograron superar el último desafío de ‘¿Apostarías por Mí?’, su esfuerzo no fue suficiente para asegurar su lugar en la final, colocándolos en riesgo de convertirse en la octava pareja eliminada del reality.

La noticia se la dio Alejandra Espinosa y Alan Tacher, quienes les revelaron que seguían en la contienda para llegar a la final junto con Ale y Beta, por lo que todo el Team Pueblo no logrará llegar a la gran final.

Mario y Brenda se sinceran con su público al no lograr el pase directo a la final

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Tras recibir la noticia, Mario y Brenda se dirigieron a la habitación corazón, y le hablaron a su público directamente, al sentirse tristes por no lograr el pase a la final.

Queremos agradecer a toda la gente que siempre confió en el Team Pueblo, ustedes saben todo lo que nos esforzamos y el amor y cariño que le pusimos a ese team. Hoy nos vemos en esa necesidad, no sabemos si seremos nosotros o serán ellos. Lo que sí les puedo decir que la decisión que ustedes tomen respecto a nosotros la voy a respetar
Brenda


Asimismo, aceptaron que se sienten tristes por lo que pasó, ya que deseaban que todo el Team Pueblo llegara a la final.

Sí estamos tristes, yo al menos me siento muy triste, no me esperé este resultado… nosotros esta semana sí fallamos, porque la verdad ya estamos muy cansados, competimos y los tiempos no nos dan, es imposible ganarles a estas personas que son mucho más jóvenes, sin embargo no nos dimos por vencidos
Brenda

Mientras que Mario aprovechó el momento para hacer el último llamado para pedir votos, ya que considera, ser insistentes en esto es una falta de respeto para las demás parejas.

Por favor todo mi equipo hagan lo suyo, nosotros no vamos a pedir votos, por respeto a nuestros amigos, nosotros sí queremos estar en la final, queremos ganar este reality, y con ustedes lo vamos a lograr
Mario


¡Rebelión a la final! Adrián y Nuja se convierten en la tercera pareja finalista de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Brenda aseguró que respetarán la decisión que tome el público mañana, ya sea que les den el pase a la final o decidan que dejan el reality.

Yo me levanté muy triste, porque decía, por más que me esfuerzo y lo hago, no sale.. entonces la decisión que ustedes tomen, ya sea que nos dejen o nos saquen, la entenderemos perfectamente, estamos en sus manos
Brenda


Además, Brenda hizo un llamado a sus hijos, recordándoles que los extraña y que desea verlos muy pronto, pero sobre todo, saber que están orgullosos de ella.

Muchas gracias hijos, los amo, me hubiera encantado haber ganado ayer, para tener esa llamada con ustedes, porque los necesitamos, ya estamos muy cansados, me hubiera encantado llegar hasta la final y poder ser una campeona. Y así como ellos dicen que sus hijos están orgullosos de ellos, ustedes digan que están orgullosos de mí
Brenda


Ante la situación de que el último pase a la final será definido por votos del público, Brenda aseguró que no consideró que sea una situación justa.

A mi no se me hizo nada justo, pero bueno… pero así están las cosas, ya son tres días, lo que ustedes decidan, lo que ustedes como público elijan, que sea nuestro mayor bien. Estamos con el corazón partido, porque queremos mucho a Beta y a Ale, nos duele
Brenda
¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Este viernes 12 de marzo Mario y Brenda Bezares se tendrán que medir en votos contra Ale y Beta, para definir qué pareja avanza a la final y cuál sale definitivamente del reality.

Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

