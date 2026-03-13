¿Apostarías por mí? Brenda no está dispuesta a convivir con los de Rebelión: asegura que nunca conoció la hipocresía tan de cerca Brenda Bezares se desahogó con Mayito sobre sus deseos de no cruzar palabra con Team Rebelión.

Video Brenda no quiere ni que le dirijan la palabra los de Rebelión

Luego de que Adrián y Nuja se convirtieron en la tercera pareja finalista, Brenda Bezares y Mario disputan el último pase a la final con Beta y Alejandra.

El matrimonio se sinceró en 'Habitación Corazón', donde Brenda no pudo ocultar su molestia ante los que considera juegos turbios.

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"Lo peor es que había los que decían 'yo vengo por mi esposa, vengo a cuidarla'... después cachas su jueguito turbio, no, si hay cada gente aquí", expresó.

Se mostró renuente ante la convivencia con el team contrario; sin embargo, Mayito le respondió que tiene que ser inteligentes y convivir de manera respetuosa.

"Lo peor del caso es que no los quiero ver, y los voy a tener que ver. No quiero ni que me hablen, que me den mi espacio", respondió ella.

Mayito insistió en que tienen que ser diplomáticos aunque no estén de acuerdo con el juego de sus compañeros.

"¿Lo entenderán que no quieres ver a la gente?", refutó Brenda.

"Ya a estas alturas no podemos", repudió Mario.

Brenda mostró su molestia y aseguró que nunca había tenido que convivir con acciones tan hipócritas hasta ahora.

"Nunca había conocido la hipocresía tan de cerca, de verdad, y mira que uno en la vida conoce gente, te manejas en un mundo y en otro en una sociedad y lo que tú quieras, pero híjole aquí sí fue maestría", afirmó.

Destacó que no solo lidió con la hipocresía, sino también tuvo que actuar de manera prudente y guardarse muchas veces las ganas de contestar.

"Nunca había conocido tan de cerca este rollo y no solo eso, tener que callar y ser prudente a como soy yo", comentó.

Brenda Bezares además expresó su sorpresa ante la actitud de algunos que cambiaron de parecer respecto a la convivencia entre las parejas.

"Dos o tres semanas se tratan súper mal y luego alguien les dijo algo ya se tratan súper bien", manifestó.

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Mario Bezares le mencionó que el público que sigue el 24/7 no es fácil de engañar, por lo que confiaba en que se dieran cuenta de las cosas tal como sucedieron.

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