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¿Apostarías por mí?

‘¿Apostarías por Mí?’: Hoy se conocerá a la cuarta pareja finalista y a la última eliminada; ¡continúa votando!

Este viernes será decisivo para las parejas que siguen en competencia, ya que se anunciará cuál de ellas logrará avanzar a la final y cuál se despedirá definitivamente del reality.

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Por:Ana Belén Ortiz
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Video #TeamPuebloALaFinal Ale y Mario piden a LA VILLA llevarlos juntos a la final

La cuenta regresiva para la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’, que se celebrará este domingo 15 de marzo, está cada vez más cerca. Hasta ahora, tres parejas ya tienen asegurado su lugar en la última etapa del programa: Laysha y El Malito, René y Rubí, y Adrián y Nuja.

Sin embargo, aún queda un último boleto disponible para la final, y será este viernes 13 de marzo cuando se revele qué pareja logra quedarse con ese pase y cuál será la última eliminada de la competencia.

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Tras revelarse a la tercera pareja finalista, que fue Adrián y Nuja, dos parejas de tema pueblo quedaron en riesgo: Mario y Brenda Bezares, y Ale y Beta, ambos de Team Pueblo tendrán que medirse ante los votos acumulados del público para saber qué pareja pasa a la final y cuál se quedó a nada de lograrlo.

¡Vota por la pareja que quieres que sea la cuarta finalista de ‘¿Apostarías Por Mí?’!

Video René y Rubí fueron CUESTIONADOS por ganar tantas pruebas en La Villa


¡Rebelión a la final! Adrián y Nuja se convierten en la tercera pareja finalista de ¿Apostarías por Mí?

Hoy es el momento para dar ese último esfuerzo a tus parejas favoritas de ‘¿Apostarías por Mí?’, sobre todo para las dos que aún no consiguen su pase a la final: Mario y Brenda Bezares, Ale y Beta. Recuerda que quien tenga más votos del público será la que pase a la gran final y la otra pareja quedará automáticamente eliminada.

Ya con las cuatro parejas finalistas definidas, este domingo 15 de marzo se llevará a cabo la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’, en la que conoceremos qué pareja es la ganadora absoluta del reality. ¿Quién crees que gane?

Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

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