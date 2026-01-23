‘¿Apostarías por Mí?’: En esto consistirá la ‘Tentación’ de hoy viernes 23 de enero
Te contamos todos los detalles sobre la ‘tentación’ que tendrán las 12 parejas este viernes.
Ya han pasado seis días desde que arrancó el reality show ‘¿Apostarías por mí?’ y ya ha pasado de todo, desde desafíos de hombres y mujeres que han puesto a prueba tanto su confianza como su conocimiento sobre su relación, hasta dos fuertes apuestas que a varias parejas las ha dejado con más dinero y otras casi en la quiebra. Y este viernes, aunque no habrá apuestas, sí habrá desafío que pondrá a temblar a todas las parejas, con la ‘Tentación’.
Esto pasará con la ‘Tentación’ en’¿Apostarías por Mí?’
Recordemos que en el estreno de ‘¿Apostarías por Mí?’, a tres parejas les fueron robados 5 mil dólares: Adrián Di Monte y Nuja, Lorenzo y Claudia y a Laysha y El Malito, lo cual los afectó en su bolsa semanal.
Pero todo podrá cambiar este viernes de Tentación, ya que la tentación se presentará a una de estas tres parejas, tomando en cuenta si fue la más afectada por perder dinero.
Por lo que dicha pareja será llamada al Refugio en donde se le ofrecerá recuperar esos 5 mil dólares de una forma sencilla… tal y como se los quitaron a ellos, robándoselos a otra pareja que ellos elijan, menos a la que se los robó de inicio.
O también podrán elegir la opción de robárselos a 3 parejas, es decir, 2 mil a dos parejas y 1 mil a otra pareja. Si la pareja acepta la tentación, tendrá que informar frente a todos a qué parejas les quitarán el dinero, así logrando el robo perfecto. ¿Qué pasará?
'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.