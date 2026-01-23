TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

‘¿Apostarías por Mí?’: En esto consistirá la ‘Tentación’ de hoy viernes 23 de enero

Te contamos todos los detalles sobre la ‘tentación’ que tendrán las 12 parejas este viernes.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video ¡Alina y Jim son los primeros nominados de ¿Apostarías por mí?!

Ya han pasado seis días desde que arrancó el reality show ‘¿Apostarías por mí?’ y ya ha pasado de todo, desde desafíos de hombres y mujeres que han puesto a prueba tanto su confianza como su conocimiento sobre su relación, hasta dos fuertes apuestas que a varias parejas las ha dejado con más dinero y otras casi en la quiebra. Y este viernes, aunque no habrá apuestas, sí habrá desafío que pondrá a temblar a todas las parejas, con la ‘Tentación’.

Esto pasará con la ‘Tentación’ en’¿Apostarías por Mí?’

Video Laysha es brava, no se deja intimidar por Rubí y aguanta los trancazos en el 'Cara a Cara'

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares llora frente a Mario Bezares; revela por qué estuvo a punto de abandonarlo
3 mins

Brenda Bezares llora frente a Mario Bezares; revela por qué estuvo a punto de abandonarlo

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares exige explicaciones tras reclamo de Salvador Zerboni y afirma: “Van a salir bailando”
2 mins

Mario Bezares exige explicaciones tras reclamo de Salvador Zerboni y afirma: “Van a salir bailando”

¿Apostarías por Mí?
Alina confiesa que extraña hacer el amor y Jim, bajo las sábanas, le hace una propuesta indecorosa: "¿Cómo se te ocurre?"
2 mins

Alina confiesa que extraña hacer el amor y Jim, bajo las sábanas, le hace una propuesta indecorosa: "¿Cómo se te ocurre?"

¿Apostarías por Mí?
Mario hace fuerte confesión sobre Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí?: "Soy totalmente dependiente de ella"
1 mins

Mario hace fuerte confesión sobre Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí?: "Soy totalmente dependiente de ella"

¿Apostarías por Mí?
Alina Lozano estalla contra Mario Bezares y lo llama ‘descarado’: él no se calla y le pone un alto frente a todo
2 mins

Alina Lozano estalla contra Mario Bezares y lo llama ‘descarado’: él no se calla y le pone un alto frente a todo

¿Apostarías por Mí?
Zerboni reacciona molesto con René Strickler y Rubí ante la traición de 'El Pelón'
3 mins

Zerboni reacciona molesto con René Strickler y Rubí ante la traición de 'El Pelón'

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Conoce a las tres parejas que están nominadas en la primera semana de competencia
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Conoce a las tres parejas que están nominadas en la primera semana de competencia

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el primer Cara a Cara
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el primer Cara a Cara

¿Apostarías por Mí?
¿Se respetan estrategias? Esto pasó en el primer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
3 mins

¿Se respetan estrategias? Esto pasó en el primer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Vota para salvar a tu pareja favorita nominada
1 mins

¿Apostarías por Mí?: Vota para salvar a tu pareja favorita nominada

¿Apostarías por Mí?


Recordemos que en el estreno de ‘¿Apostarías por Mí?’, a tres parejas les fueron robados 5 mil dólares: Adrián Di Monte y Nuja, Lorenzo y Claudia y a Laysha y El Malito, lo cual los afectó en su bolsa semanal.

PUBLICIDAD

Pero todo podrá cambiar este viernes de Tentación, ya que la tentación se presentará a una de estas tres parejas, tomando en cuenta si fue la más afectada por perder dinero.

Por lo que dicha pareja será llamada al Refugio en donde se le ofrecerá recuperar esos 5 mil dólares de una forma sencilla… tal y como se los quitaron a ellos, robándoselos a otra pareja que ellos elijan, menos a la que se los robó de inicio.

¿Apostarías por Mí?: Vota para salvar a tu pareja favorita nominada.

O también podrán elegir la opción de robárselos a 3 parejas, es decir, 2 mil a dos parejas y 1 mil a otra pareja. Si la pareja acepta la tentación, tendrá que informar frente a todos a qué parejas les quitarán el dinero, así logrando el robo perfecto. ¿Qué pasará?

'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX