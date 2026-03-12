¿Apostarías por mí? ¡Rebelión a la final! Adrián y Nuja se convierten en la tercera pareja finalista de ¿Apostarías por Mí? Después de tener una fuerte crisis de ansiedad, 'Los Renacidos' triunfaron en el último desafío para asegurar su lugar en la gran final

Video Adrián y Nuja se juegan el pase a la GRAN FINAL con el Desafío

Este jueves no hubo Cara a Cara en ¿Apostarías por Mí?, pero las parejas tuvieron que enfrentarse a un desafío en conjunto para ganarse un lugar en la gran final del reality y poder gozar miles de dólares.

Las parejas contendientes lo dieron todo en los desafíos para asegurar su boleto como finalistas, pero dos no podrán conseguirlo por esa vía y el público tendrá que decidir quién de ellas avanza y cuál sale eliminada.

Nuja Amar y Adrián Di Monte son la tercera finalista de ¿Apostarías por Mí?

Este desafío, que definió a la tercera pareja finalista, se llamó 'El Parque', donde los hombres se pusieron botargas, con las cuáles no podían ver nada. Las mujeres debían guiarlos por un circuito, el cual tenía tres pruebas para resolver.

Pero antes de esto, la guía necesitaba probar que conoce a su pareja: por lo que debía acertar exactamente las mismas respuestas que su esposo dio previamente. La pareja que completó todo el circuito en el menor tiempo posible y respondió correctamente a las preguntas, ganaría el desafío.

Aunque tuvieron muchos problemas en desafíos pasados, en esta ocasión las mujeres respondieron todo correctamente, por lo que la finalista se definió por tiempos.

Mario y Brenda fueron los que más tardaron e hicieron un tiempo de 5 minutos con 41 segundos, por lo que se quedaron sin pase a la gran final y siguen siendo contendientes. Lo que más impactó fue que Ale, Beta, Adrián y Nuja tuvieron una diferencia de sólo tres segundos.

'Los Mágicos' hicieron un tiempo de 3 minutos 58 segundos; pero 'Los Renacidos' lograron parar el cronómetro en 3 minutos con 55 segundos, por lo que Adrián y Nuja se convirtieron en la tercera pareja finalista.

Este viernes, Ale, Beta, Mario y Brenda pelearán por el último lugar en la gran final de ¿Apostarías por Mí? y ese puesto lo determinará el voto del público. ¡Apoya a tu pareja favorita!

No te pierdas la SEMANA FINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision.