TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Rebelión a la final! Adrián y Nuja se convierten en la tercera pareja finalista de ¿Apostarías por Mí?

Después de tener una fuerte crisis de ansiedad, 'Los Renacidos' triunfaron en el último desafío para asegurar su lugar en la gran final

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video Adrián y Nuja se juegan el pase a la GRAN FINAL con el Desafío

Este jueves no hubo Cara a Cara en ¿Apostarías por Mí?, pero las parejas tuvieron que enfrentarse a un desafío en conjunto para ganarse un lugar en la gran final del reality y poder gozar miles de dólares.

Las parejas contendientes lo dieron todo en los desafíos para asegurar su boleto como finalistas, pero dos no podrán conseguirlo por esa vía y el público tendrá que decidir quién de ellas avanza y cuál sale eliminada.

PUBLICIDAD

Nuja Amar y Adrián Di Monte son la tercera finalista de ¿Apostarías por Mí?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

'El Malito' hace inesperada promesa si triunfa en el reality con Laysha: "A lo Lupillo Rivera"
2 mins

'El Malito' hace inesperada promesa si triunfa en el reality con Laysha: "A lo Lupillo Rivera"

¿Apostarías por Mí?
Así se vivió 'El Parque', el desafío que definirá a la tercera pareja finalista de ¿Apostarías por Mí?
2 mins

Así se vivió 'El Parque', el desafío que definirá a la tercera pareja finalista de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares asegura que van al desafío en desventaja con Beta y Adrián: "Sí frustra"
2 mins

Brenda Bezares asegura que van al desafío en desventaja con Beta y Adrián: "Sí frustra"

¿Apostarías por Mí?
Nuja estalla contra Adrián tras el desafío: "No vamos a llegar a los cuatro finalistas"
1 mins

Nuja estalla contra Adrián tras el desafío: "No vamos a llegar a los cuatro finalistas"

¿Apostarías por Mí?
Adrián se disgusta con Nuja por su desempeño en el último desafío para ganar su pase a la final
3 mins

Adrián se disgusta con Nuja por su desempeño en el último desafío para ganar su pase a la final

¿Apostarías por Mí?
Laysha le hace tremendo berrinche a El Malito; lo desprecia y afirma: “Me molesta”
2 mins

Laysha le hace tremendo berrinche a El Malito; lo desprecia y afirma: “Me molesta”

¿Apostarías por Mí?
¿Mario Bezares teme no llegar a la final? Él y Brenda hacen impactante revelación: “No tenemos oportunidad”
1 mins

¿Mario Bezares teme no llegar a la final? Él y Brenda hacen impactante revelación: “No tenemos oportunidad”

¿Apostarías por Mí?
Tras polémica por castigo del Anfitrión, Brenda y Laysha se reconcilian con un emotivo abrazo
2 mins

Tras polémica por castigo del Anfitrión, Brenda y Laysha se reconcilian con un emotivo abrazo

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí invitan a Nuja y Adrián a celebrar su pase a la final y terminan motivando a la pareja a no rendirse
3 mins

René y Rubí invitan a Nuja y Adrián a celebrar su pase a la final y terminan motivando a la pareja a no rendirse

¿Apostarías por Mí?
¿Cómo se definirán a las dos últimas parejas finalistas de Apostarías por Mí? ¡Toma nota!
2 mins

¿Cómo se definirán a las dos últimas parejas finalistas de Apostarías por Mí? ¡Toma nota!

¿Apostarías por Mí?

Este desafío, que definió a la tercera pareja finalista, se llamó 'El Parque', donde los hombres se pusieron botargas, con las cuáles no podían ver nada. Las mujeres debían guiarlos por un circuito, el cual tenía tres pruebas para resolver.

Pero antes de esto, la guía necesitaba probar que conoce a su pareja: por lo que debía acertar exactamente las mismas respuestas que su esposo dio previamente. La pareja que completó todo el circuito en el menor tiempo posible y respondió correctamente a las preguntas, ganaría el desafío.

Aunque tuvieron muchos problemas en desafíos pasados, en esta ocasión las mujeres respondieron todo correctamente, por lo que la finalista se definió por tiempos.

Mario y Brenda fueron los que más tardaron e hicieron un tiempo de 5 minutos con 41 segundos, por lo que se quedaron sin pase a la gran final y siguen siendo contendientes. Lo que más impactó fue que Ale, Beta, Adrián y Nuja tuvieron una diferencia de sólo tres segundos.

'Los Mágicos' hicieron un tiempo de 3 minutos 58 segundos; pero 'Los Renacidos' lograron parar el cronómetro en 3 minutos con 55 segundos, por lo que Adrián y Nuja se convirtieron en la tercera pareja finalista.

Imagen TelevisaUnivision


Este viernes, Ale, Beta, Mario y Brenda pelearán por el último lugar en la gran final de ¿Apostarías por Mí? y ese puesto lo determinará el voto del público. ¡Apoya a tu pareja favorita!

No te pierdas la SEMANA FINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX